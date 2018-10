Spread | con l' impennata l' Italia rischia stangata da 20 miliardi

Spread chiude a 301 punti - euro a picco - Conte : 'Leuro è irrinunciabile' : ... Di Maio ha chiarito: "Io quando ho parlato dei tecnici ho parlato dei tecnici di tutti i ministeri, ci sono persone che la politica non può cambiare che sono stati stabilizzati da partiti".

Piazza Affari nervosa con botta e risposta Governo-Ue. Spread a 300 : Milano torna vicina alla parità dopo le parole di Conte. Stamattina a picco dopo le critiche di Bruxelles alla manovra italiana. Sotto pressione anche l'euro arrivato fino a 1,15 dollari per poi recuperare. Più deboli le altre Borse europee. In coda al listino milanese Pirelli e Poste Italiane. ...

Salvini “minacce Juncker fanno salire Spread - chiederò danni”/ Ultime notizie “parlo solo con persone sobrie” : Salvini vs Junker " chiederò i danni a chi vuole il male dell'Italia". Ultime notizie , i sospetti sullo spread dopo le dichiarazioni del presidente della commissione europea(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:30:00 GMT)

L’Austria : «L’Italia rispetti le regole» Fuori dall’euro? Conte smentisce Borghi Lo Spread supera quota 300 e poi cala : Il presidente della Commissione Bilancio Borghi: «L’Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei problemi». La replica di Conte : «L’euro è la nostra moneta». Di Maio: «Sulla manovra non arretriamo». Il Ft: «Tasso Btp ai massimi da marzo 2014»

Manovra - Meloni : " Spread spesso usato come arma contro la democrazia italiana" : Rifiuto una politica di assistenza e poi magari ti si viene a chiedere in cambio il voto alle elezioni".

Vivere con lo Spread a 300 - cosa cambia per gli italiani : Roma, 2 ott., askanews, - Lo spread è tornato nel lessico quotidiano degli italiani . La brusca impennata degli ultimi giorni genera una serie di effetti sulla vita delle persone, alcuni immediati e ...

Piazza Affari nervosa con il botta e risposta Governo-Ue. Spread in zona 300 punti : Milano in calo ma sopra i minimi di giornata. Pesano le critiche di Bruxelles alla manovra italiana. Sotto pressione anche l'euro. Deboli anche le altre Borse europee. In coda al listino milanese St e Poste Italiane...