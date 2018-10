Spread ai massimi dal 2014 | ecco la sua corsa in scia alle esternazioni dei politici e

ilfattoquotidiano

: Lo #spread supera i 300 punti, ai massimi dal 2014 - SkyTG24 : Lo #spread supera i 300 punti, ai massimi dal 2014 - Agenzia_Ansa : #Spread fino a 303,7 sul finale, poi chiude a 302,5, tasso ai massimi dal 2014. Nuovo calo per #PiazzaAffari - Agenzia_Ansa : Lo #spread tra #Btp e #Bund tedesco vola a 300 punti base, segnando i massimi dalle fibrillazioni durante la formaz… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Non è stata una giornata facile sui mercati finanziari. Nella seduta successiva al confronto sulla manovra del ministro Giovanni Tria a Bruxelles loha chiuso in peggioramento a quota 301,2 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,44 per cento. Inoltre, poco prima del finale, il differenziale fra Bund e Btp ha toccato i 303,7 punti, livello che non si vedeva dal febbraio. Ferma invece Piazza Affari (-0,24%) che ha recuperato una seduta avviata in negativo con i bancari in sofferenza. Sullo sfondo, il dimezzamento a partire dall’1 ottobre degli acquisti di titoli di Stato da parte della Banca centrale europea. A dominare la scena è stata però la politica nazionale ed europea che, con le sue dichiarazioni, ha generato sui mercati reazioni di non facile interpretazione.9,30, ad esempio, quando loaveva già sfondato quota 300, il presidente ...