Spazio | New Horizons | prove generali di flyby | si avvicina l’incontro con Ultima Thule

meteoweb.eu

: New post: Tor Vergata news: Tor Vergata va nello Spazio - radioscienza : New post: Tor Vergata news: Tor Vergata va nello Spazio - radioscienza : New post: Tor Vergata news: Tor Vergata va nello Spazio -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Per Newsiun altro momento fatidico, dopo lo storico incontro con Plutone: mancano infatti solo tre mesi al fly by di, l’oggetto della Fascia di Kuiper cui la sonda della Nasa farà visita giusto in tempo per festeggiare l’arrivo del 2019. Con un traguardo così importante in vista, nulla può essere lasciato al caso ed è questo il motivo per cui il team scientifico della missione ha svolto delle vere e propriedei compiti che dovrà svolgere tra il 31 dicembre 2018 e il 1° gennaio 2019. I test – riporta Global Science – si sono svolti il mese scorso, dal 6 all’8 settembre, presso il Laboratorio di Fisica Applicata della Johns Hopkins University, nel Maryland; vi hanno preso parte oltre 50 ricercatori che hanno svolto lenel luogo dove effettueranno il monitoraggio del fly by, utilizzando gli strumenti software che verranno ...