Spalletti | ' Il PSV lotta come faceva van Bommel Inter in crescita | il turnover ci ha

PSV Eindhoven-Inter - i convocati di Spalletti : Con un tweet apparso sul proprio account ufficiale l’Inter di Luciano Spalletti ha annunciato i convocati per il match di Champions League PSV Eindhoven-Inter in programma domani sera alle ore 21 al Philips Stadion di Eindhoven. Nella lista dei 20 convocati di Spalletti torna Sime Vrsaljko. Il terzino croato si era infortunato l’11 settembre nel primo […] L'articolo PSV Eindhoven-Inter , i convocati di Spalletti proviene da ...

Probabili formazioni/ Psv Inter : orario - diretta tv e le notizie live. I dubbi di Spalletti (Champions League) : Probabili formazioni Psv Inter : diretta tv, orario , le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. I nerazzurri cambiano parecchio rispetto alla vittoria di sabato in campionato(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:58:00 GMT)

L’Inter pesca Barcellona - Tottenham e PSV : girone di ferro per Spalletti : girone di ferro per la formazione di Spalletti che incontrerà Barcellona, Tottenham e PSV Eindhoven L'articolo L’Inter pesca Barcellona, Tottenham e PSV: girone di ferro per Spalletti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.