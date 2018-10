Sospetto terrorismo | 11 fermi in Francia

Londra - auto contro le barriere del Parlamento : passanti feriti - un arrestato. Sospetto terrorismo : Un’auto questa mattina si è schiantata contro le barriere che proteggono il Parlamento britannico in un incidente che ha causato il ferimento di tre persone. «Visto che sembra essere un attacco deliberato, per il metodo utilizzato e per il luogo in cui è accaduto, lo stiamo trattando come terrorismo», ha spiegato Neil Basu, il capo dell’antiterrori...