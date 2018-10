Sono scafisti per necessità Assolti e scarcerati in 14

ilgiornale

(Di martedì 2 ottobre 2018) "Io posso anche combattere per bloccare barconi e, ma anche la "giustizia" deve fare la sua parte". A dirlo è il ministro dell"Interno Matteo Salvini commentando la notizia secondo cui 14statidal tribunale di Palermo perché avrebbero agito per "stato di".Come scrive LiveSicilia, la tesi dei legali ha convinto i giudici: "Gli imputati si sarebbero messi alla guida delle imbarcazioni per scappare dall'inferno dei lager dov'erano rinchiusi in Libia. Se davvero fossero stati componenti della banda criminale non sarebbero stati minacciati con delle pistole, fatti salire su un gommone senza benzina e senza salvagente, con il rischio di andare incontro alla morte".E così Ebrina Fofana (Gambia), Fall Ibrahima (Senegal), Mamadi Jarju (Gambia), Mahamadou Bade (Senegal), Emanuele Nikwie (Ghana), Kofi Bilson (Ghana), Fall Mouhamed (Senegal), Sarr Mustefa ...