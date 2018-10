Sollevamento pesi | Olimpiadi Giovanili 2018 | Giuseppe Cristiano Ficco sogna in grande | le

Sollevamento pesi - Nino Pizzolato chiede perdono. Verrà ridotta la squalifica di 10 mesi? L’azzurro vuole i Mondiali! : Nino Pizzolato sta scontando una squalifica di 10 mesi che la Federazione Italiana di pesistica gli ha inflitto per aver mostrato video pornografici ai propri compagni di squadra. L’atleta non potrà scendere in pedana fino al 7 novembre, ha dovuto rinunciare agli Europei e sulla carta non potrebbe partecipare nemmeno ai Mondiali che sono in programma ad Ashgabat (Turkmenistan) dal 1° al 10 novembre. Il siciliano, già capace di conquistare ...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : gli ultimi titoli se li aggiudicano la polacca Rutkowska - la turca Narin ed il bulgaro Hristov : Ultima giornata degli Europei Giovanili 2018 di Milano che assegna gli ultimi tre titoli continentali nella categoria Youth. I sollevatori azzurri non riescono a salire sul podio nelle ultime gare, così l’Italia chiude la manifestazione con 19 medaglie (5 ori, 6 argenti e 8 bronzi). La finale della categoria -75 kg femminile Youth se la aggiudica la polacca Milena Rutkowska con 187 kg di totale (85+102), staccando così di 5 kg la turca ...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : Alice Meloni è quarta tra le -69 kg Youth - Fabio Pizzolato chiude quinto nella categoria 94 kg : La settima e penultima giornata di gare degli Europei Giovanili 2018 di pesistica olimpica di Milano non porta medaglie all’Italia, anche se gli azzurrini ottengono diversi piazzamenti ai piedi del podio. La prima gara della giornata vede sfidarsi le Under 15 della categoria +75 kg ed il titolo se lo aggiudica la rumena Luciana Condurache sia nello strappo con 77 kg che nello slancio con 93 kg, riuscendo ad allungare sulla turca Akalan ...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : Cristiano Ficco domina e vince tre ori tra i -85 kg Youth! : Sesta giornata di gare a Milano per gli Europei Giovanili 2018 di Sollevamento pesi con altre soddisfazioni per i colori azzurri, infatti Cristiano Ficco ha conquistato tre ori nella categoria 85 kg Youth confermando la crescita che lo aveva portato alla medaglia d’oro nello strappo ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. L’azzurro classe 2001 ha approcciato la gara in modo impeccabile, con due prove valide da 145 e 150 kg ...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : triplo bronzo per Giulia Franco tra le -69 kg Under 15 : La quinta giornata di gare degli Europei Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Milano fino al 29 luglio ha regalato altre gioie all’Italia con i tre bronzi conquistati da Giulia Franco che vanno ad aggiungersi alle 13 medaglie raccolte nelle giornate precedenti dai giovanissimi sollevatori azzurri. In mattinata si sono svolte le finali femminili Under 15 delle categorie 69 e 75 kg. Tra le -69 kg l’azzurra Giulia Franco è arrivata ...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : Giulia Imperio porta a casa due argenti ed un bronzo tra le – 48 kg Youth : Quarta giornata di gare degli Europei Under 15 e Under 17 di Sollevamento pesi al Crowne Plaza di Milano in cui si sono disputate quattro finali: due nella categoria Under 15 maschile e due nell’Under 17 femminile. L’Italia aumenta il proprio bottino grazie a Giulia Imperio e si porta così a 13 medaglie conquistate in questa rassegna continentale. Tra le -48 kg Youth l’azzurra Giulia Imperio si è resa protagonista di una ...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : triplo argento di Lisa Lotti tra le -58 kg Under 15 : La terza giornata degli Europei Giovanili 2018 in corso di svolgimento al Crowne Plaza di Milano ha visto l’ottima prova di Lisa Lotti, la quale si è classificata in seconda posizione nello strappo, nello slancio e nel totale delle -58 kg Under 15 portando così a casa tre medaglie d’argento che si aggiungono alle sette medaglie raccolte nelle prime due giornate dai sollevatori italiani. L’azzurra è protagonista di una gara ...