Sla | così un microscopio ha “visto” all’interno delle cellule nervose l’origine della

(Di martedì 2 ottobre 2018) Mentre prosegue la lotta dei ricercatori alla progressionemalattia anche con la sperimentazione sui malati, per la prima volta si è visto,, perché e come si formano gli aggregati di proteine che sono aldi una grave malattia neurodegenerativa come la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla). È stato possibile grazie alla nuova tecnica non invasiva di microscopia messa a punto in Italia, nel Center for Life Nano Science dell’Istituto Italiano di tecnologia (Iit) dell’università Sapienza di Roma, e descritta sulla rivista Communications Biology. La ricerca, coordinata da Giuseppe Antonacci del centro dell’Iit, si basa su una tecnica di microscopia ottica ad altissimo contrasto che ha permesso di osservare strutture di dimensioni molto inferiori a quelle visibili fino ad oggi. Osservando ledanneggiate dalla Sla, ossia i ...