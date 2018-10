Sisma in Indonesia | bilancio sempre più grave | oltre 200mila morti

Indonesia : oltre 1200 morti per Sisma - dramma per 600'000 bimbi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sisma Indonesia : non ci sono vittime svizzere - DFAE : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ecatombe in Indonesia - Sisma e tsunami fanno oltre 830 morti : L'ultimo bilancio del sisma seguito da uno tsunami che ha colpito l'isola Indonesiana di Sulawesi è di almeno 832 morti. Ma...

Indonesia - Sisma e tsunami : ok presidente ad aiuti internazionali : Il presidente Indonesiano Joko Jokowi Widodo ha autorizzato il Paese ad accettare l'aiuto internazionale per il terremoto e lo tsunami che hanno colpito sul isola centrale di Sulawesi. Al momento il ...

Sisma Indonesia - governo chiede aiuti : 6.36 Il governo Indonesiano ha lanciato un appello per ottenere aiuti internazionali, a seguito del terremoto e dello tsunami che ha colpito l'isola di Sulawesi provocando la morte di almeno 832persone. Il presidente Widodo "ci ha autorizzato ad accettare l'aiuto d'urgenza internazionale per rispondere al disastro", ha dichiarato Lembong, responsabile di governo. Decine di agenzie umanitarie e organizzazioni non governative si sono già dette ...

Indonesia - almeno 800 morti dopo il forte Sisma e lo tsunami | Travolti partecipanti a un festival sulla spiaggia : Quasi tutte le vittime sono state accertate nella città di Palu, dove onde alte un metro e mezzo hanno travolto la città di 350mila abitanti nell'isola di Sulawesi, nella parte centrale dell'Indonesia.

Indonesia - terremoto e tsunami : quasi 400 morti/ Ultime notizie video - quinto Sisma devastante in due mesi : tsunami e terremoto Indonesia: 384 morti. Ultime notizie video, bilancio riferito alla sola Palu: un’ecatombe. Sale vertiginosamente il bilancio delle vittime sull'isola di Sulawesi(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 15:32:00 GMT)

Indonesia - centinaia di morti dopo il forte Sisma e lo tsunami - Travolti partecipanti a un festival sulla spiaggia : Finora, tutte le vittime sono state accertate nella città di Palu, all'indomani delle onde alte un metro e mezzo che hanno travolto la citta' di 350mila abitanti nell'isola di Sulawesi, nella parte ...

Indonesia - centinaia di morti dopo il forte Sisma e lo tsunami - Travolti partecipanti a un festival sulla spiaggia : Finora, tutte le vittime sono state accertate nella città di Palu, all'indomani delle onde alte un metro e mezzo che hanno travolto la citta' di 350mila abitanti nell'isola di Sulawesi, nella parte ...

Indonesia - sale il numero delle vittime per Sisma e tsunami nell'isola Sulawesi - : Il bilancio delle vittime a seguito di una serie di terremoti e tsunami che hanno colpito l'isola Indonesiana di Sulawesi venerdì è salito a 48 persone, altri 356 sono i feriti, segnala l'agenzia di ...

Sisma e tsunami Indonesia : 18 morti : 05.14 Il violento terremoto e lo tsunami che ieri hanno investito la provincia di Sulawesi, nell'Indonesia centrale, hanno provocato numerose vittime. Lo ha riferito una fonte ufficiale. I soccorritori, infatti, sono riusciti a raggiungere il luogo del disastro ed hanno già individuato molti cadaveri. Al momento non c'è un bilancio ufficiale ma le notizie che arrivano da tra ospedali parlano di almeno 18 vittime accertate.

Sisma in Indonesia - no allarme tsunami : 13.05 Un terremoto di magnitudo 7,3 ha colpito l'Indonesia,nella penisola Minahassa nell'isola di Sulawesi.Il terremoto ha provocato finora una vittima accertata, una decina di feriti,distruggendo alcune case. La popolazione dell'area sta chiedendo di essere evacuata, mentre è rientrato l'allarme per un possibile tsunami in arrivo. L'Indonesia non è nuova al terremoto: 500 persone sono rimaste uccise tra luglio e agosto nell'isola delle ...

Terremoto oggi in Sicilia : scossa M 2.3 a Messina/ Ultime notizie INGV : Sisma 6.2 in Indonesia - no tsunami : Terremoto oggi, Ultime notizie e scosse INGV: sisma in Sicilia, M 2.3 sulla costa di Messina. scossa 6.2 in Indonesia sull'isola di Kupang, no allerta tsunami(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 12:53:00 GMT)

Nuova forte scossa di terremoto - torna la paura in Indonesia : nella notte Sisma del 6.3 : L'Indonesia torna a tremare: nella notte italiana una Nuova forte scossa di terremoto è stata registrata sull'isola di Lombok, con magnitudo di 6.3. Si tratta della stessa zona del Paese già duramente colpita poche settimane fa dalle scosse che hanno provocato la morte di 460 persone e la distruzione di interi villaggi.Continua a leggere