Sindaco Riace | Sconvolto Salvini e M5s | Basta business immigrazione

Riace - arresto del Sindaco Mimmo Lucano ‘spacca’ l’Italia/ Salvini - Saviano e il ‘fascismo’ delle idee : Riace, l'arresto del sindaco Mimmo Lucano spacca l'Italia sul tema migranti: tutti pro o contro Salvini, da Saviano ad uno "studente partigiano". Ma si rischia di perdere qualcosa di caro..(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:48:00 GMT)

Sindaco Riace : Fico - da processo verità : ANSA, - ROMA, 2 OTT - Non è iniziato ancora il processo, quando inizierà il processo ci sara' il dibattimento e si arriverà a una verità. I processi servono per stabilire una verità . Al momento non c'...

Sindaco di Riace arrestato - Salvini contro Saviano che parla di 'disobbedienza civile'. M5S contro il 'modello' : ... 'Riace non era un modello, è finita l'era del business dell'immigrazione', si legge nel titolo del post del sottosegretario all'Interno, nel quale poi aggiunge un attacco alla politica di ...

Il Sindaco di Riace creò anche una 'moneta per migranti' FOTO : Una "moneta per migranti": é una delle iniziative promosse dal sindaco di Riace, Mimmo Lucano, in favore dei migranti ospitati nel centro della Locride. Lucano, alcuni anni fa, s'inventò una "moneta", ...

Domenico Lucano - il gip sul Sindaco di Riace : “Superficiale e spregiudicato - ma non c’è stato arricchimento” : “Sono un sindaco povero, neanche un centesimo fuori posto” diceva il 23 agosto scorso parlando con Roberto Saviano. E Mimmo Lucano, il sindaco di Riace in prima linea su quello che è diventato un fronte di guerra ovvero l’accoglienza dei migranti, però sapeva anche che la sua disobbedienza civile lo portava a superare i confini: “Sono un fuorilegge” rivendicava raccontando del rilascio di una carta di indentità a ...

Sindaco Riace : Meloni - "ora dicono che pm sono politicizzati" : Ai domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina il Sindaco di Riace Domenico Lucano, simbolo dell'accoglienza dei migranti. La procura di Locri, nel reggino, lo accusa di ...

Riace - anche il M5S contro il Sindaco Lucano : “Tutti devono rispettare la legge” : anche il M5S si schiera contro il sindaco di Riace Mimmo Lucano: "Il sistema dell'accoglienza targato Pd ha creato più indagati che integrati. Il governo del cambiamento ha dichiarato guerra al business dell'immigrazione", ha scritto il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia.Continua a leggere

Riace - arrestato il Sindaco per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina : Il sindaco di Riace, Domenico detto Mimmo Lucano, è stato arrestato oggi dalla Guardia di Finanza su richiesta della procura di Locri (RC) per l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Il gip di Locri ha disposto anche il divieto di dimora per la sua compagna Tesfahun Lemlem. Il sindaco e la compagna, secondo i magistrati che hanno coordinato ...

Arrestato Domenico Lucano - Sindaco di Riace. I pm : «Immigrazione clandestina» : Arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti il sindaco di Riace, Domenico Lucano. che secondo la...

Migranti : perché è stato arrestato Mimmo - il Sindaco di Riace : Diventato noto a livello internazionale per la sua politica di accoglienza, che ha fatto risorgere il paese calabrese, Domenico Lucano è ai domiciliari

Come funziona il 'modello Riace' di Mimmo Lucano - il Sindaco ribelle alle "leggi balorde" : Citato Come esempio di eccellenza, nel modello Riace i migranti non sono visti Come un problema ma Come un'occasione per la...

Riace - arrestato Sindaco Domenico ‘Mimmo’ Lucano per immigrazione clandestina/ Saviano - “Stato autoritario” : Riace, sindaco Domenico Lucano arrestato. Ultime notizie, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: è questa la grave accusa nei confronti del primo cittadino calabrese(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:32:00 GMT)

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina : arrestato il Sindaco di Riace : Il sindaco di Riace, Domenico Lucan o, noto per l'accoglienza per i migranti, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza in via cautelare. Le accuse a lui rivolte sono frutto di un'operazione ...