Sindaco di Riace arrestato - il mondo politico si divide. E Gasparri chiama in causa la Rai : ROMA - Nel 2016 è stato inserito dalla rivista americana 'Fortune' tra i più grandi leader mondiali per quel 'miracolo' di accoglienza noto col nome di 'modello Riace'. Oggi Domenico Lucano, Sindaco ...

Sindaco Riace : "Io - contro leggi balorde" : Reggio Calabria, 2 ott., AdnKronos, - "Proprio per disattendere queste leggi balorde vado contro la legge". Così il Sindaco di Riace, Domenico Lucano, in un dialogo intercettato dalla Guardia di ...

Domenico Lucano : chi è il Sindaco di Riace - simbolo dell'accoglienza - : Il primo cittadino, al suo terzo mandato, è stato inserito da Fortune tra le persone più influenti al mondo. Il suo modello di integrazione, che ha permesso di ospitare oltre 6mila migranti e ...

Perché il Sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato arrestato : Secondo quanto si apprende dal comunicato stampa ufficiale della procura della Repubblica di Locri, Lucano avrebbe organizzato dei matrimoni di convenienza tra cittadini Riacesi e donne straniere senza permesso di soggiorno al fine di aiutarle a permanere in territorio italiano e avrebbe inoltre assegnato in maniera fraudolenta il servizio di raccolta rifiuti a due cooperative prive dei requisiti di legge.Continua a leggere

Lucano arrestato - Salvini : “Cosa dicono Saviano e i buonisti?”. La sinistra : “Solidarietà al Sindaco di Riace” : L’arresto di Domenico Lucano, il sindaco di Riace finito ai domiciliari insieme alla compagna, Tesfahun Lemlem, con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti, ha scatenato le reazioni contrastanti di chi, come Matteo Salvini, coglie l’occasione per attaccare i sostenitori dell’accoglienza e di altri che invece hanno manifestato il proprio ...

