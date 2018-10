Mimmo Lucano - arrestato il Sindaco di Riace/ La magistratura si spacca : "Marchiane inesattezze nell'inchiesta" : Mimmo Lucano, arrestato il sindaco di Riace. La magistratura si spacca: "Marchiane inesattezze nell'inchiesta". Le ultime notizie.

Sindaco Riace arrestato - su migranti si riaccende scontro politico : Non so in che parte del mondo è Saviano e cosa ha saputo".Duri i Cinquestelle che con il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia declamano: "Zero fondi per Riace. Abbiamo deciso di ridurre a zero ...

Mimmo Lucano - arrestato il Sindaco di Riace/ La magistratura si spacca : “Marchiane inesattezze nell'inchiesta” : Mimmo Lucano, arrestato il sindaco di Riace. La magistratura si spacca: “Marchiane inesattezze nell'inchiesta”. Le ultime notizie: procura e gip hanno tesi diverse(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 19:21:00 GMT)

I social si schierano con il Sindaco di Riace : #iostoconmimmolucano : Ai domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina il sindaco di Riace Domenico Lucano, simbolo dell'accoglienza dei migranti. Subito all'attacco Salvini: "Accidenti, chissà cosa diranno ...

Giorgia Meloni deride Roberto Saviano : 'L'arresto del Sindaco di Riace? Ora portagli le arance' : Anche la leader di Fratelli d'Italia dice la sua sul caso di Domenico Lucano . Giorgia Meloni parla dell'arresto del sindaco di Riace, lo fa su Twitter, dove riserva anche una frecciata a Roberto ...

Quale legge giustifica l'arresto del Sindaco di Riace? : La vicenda di Domenico Lucano, il sindaco di Riace finito agli arresti domiciliari per aver favorito l’immigrazione clandestina, è di quelle destinate a dividere gli animi. Per alcuni è un eroe che ha preposto le esigenze umanitarie alle considerazioni burocratiche, per altri un trafficante che ha c

M5s contro il Sindaco di Riace - Sibilia : 'Non era un modello - stop business immigrazione' : Sibilia definisce il business dell'immigrazione 'un'economia drogata che ha avuto ripercussioni folli sulle casse dei comuni, alcuni dei quali hanno trascurato servizi essenziali come rifiuti, mensa ...

#Iostoconmimmo - solidarietà web al Sindaco di Riace : "Il sindaco di #Riace Mimmo Lucano meriterebbe il Nobel per la Pace, ha avuto gli arresti domiciliari", scrive Giulia Blasi. O ancora: "Ideatore di un modello di accoglienza studiato in tutto il mondo.

Arresto Lucano - viceSindaco Riace : “Giusto accertare responsabilità ma nostro Comune resta terra di accoglienza” : “L’Arresto di oggi non mette fine al modello Riace“. Parla così il vicesindaco della cittadina Giuseppe Gervasi, a Effetto Giorno su Radio 24, dopo l’Arresto per Domenico Lucano, sindaco di Riace, accusato tra le altre cose di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. “Non me lo aspettavo. È un duro colpo per Riace e per l’idea di accoglienza rivoluzionaria che abbiamo portato avanti”, dice il ...

Arrestato Lucano - Sindaco di Riace per favoreggiamento ai migranti. Ma il gip : «Indagine con errori - via 7 accuse» : Il primo cittadino Domenico Lucano è agli arresti domiciliari. L’accusa anche di fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Ma su 15 arresti richiesti, 14 sono stati respinti

Salvini attacca - la difesa di Saviano e Gassmann : in Rete la sfida dei pro e contro Riace La videointervista al Sindaco : Il ministro dell'Interno commenta il provvedimento della Guardia di finanza in Calabria. Sui social cresce un fronte a sostegno del primo cittadino

Riace - arresto del Sindaco Mimmo Lucano 'spacca' l'Italia/ Salvini - Saviano e il 'fascismo' delle idee : Riace, l'arresto del sindaco Mimmo Lucano spacca l'Italia sul tema migranti: tutti pro o contro Salvini, da Saviano ad uno 'studente partigiano'.

Sindaco Riace : Sconvolto. Salvini e M5s : Basta business immigrazione | : Dopo l'arresto di Mimmo Lucano, il Sindaco simbolo dell'accoglienza, il governo va all'attacco. Di Maio: "Non accetto attacchi al governo". Solidarietà, invece, dagli esponenti di sinistra e da ...

Riace - arresto del Sindaco Mimmo Lucano ‘spacca’ l’Italia/ Salvini - Saviano e il ‘fascismo’ delle idee : Riace, l'arresto del sindaco Mimmo Lucano spacca l'Italia sul tema migranti: tutti pro o contro Salvini, da Saviano ad uno "studente partigiano". Ma si rischia di perdere qualcosa di caro..(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:48:00 GMT)