Sindaco di Riace Domenico Lucano arrestato per favoreggiamento immigrazione clandestina

Riace - arrestato il Sindaco per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina : 09.24 - L'arresto del sindaco di Riace Mimmo Lucano è motivato dalla procura di Locri con "la particolare spregiudicatezza del sindaco nell'organizzare matrimoni di convenienza" tra cittadini originari di Riace e donne straniere per favorire illecitamente la permanenza". Indagata anche la compagna di Lucano accusata di aver messo in atto "espedienti criminosi per trasgredire re norme civili, amministrative, penali". Il sindaco di Riace, nel ...