Sindaco di Riace Domenico Lucano ai domiciliari per favoreggiamento immigrazione

Riace - il Sindaco Lucano arrestato - Salvini gongola : “Ora Saviano cosa dice?” : Il Ministro dell'Interno e il primo cittadino del comune calabrese negli ultimi tempi sono stati protagonisti di diversi botta e risposta a proposito della questione migranti. Mimmo Lucano “è uno zero”, diceva a giugno Salvini.Continua a leggere

Riace - arrestato il Sindaco Domenico Lucano : “Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” : Il sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza, nell’ambito dell’operazione Xenia, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Come fa sapere la procura di Locri in una nota, “i finanzieri del gruppo di Locri hanno eseguito, alle prime luci dell’alba, un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Locri, che ...

Il Sindaco di Riace Domenico Lucano è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina : Per il suo rivoluzionario sistema d'accoglienza, che ha permesso al piccolo comune calabrese di rinascere, il sindaco era stato inserito da Fortune nel 50 uomini più influenti al mondo. Lo scorso ...

