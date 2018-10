“Si è gettato dalla finestra” Ma la verità è un’altra | la scoperta choc Che sfortuna!

caffeinamagazine

(Di martedì 2 ottobre 2018) Impossibile non notare The Corniche, un nuovo complesso residenziale di St James che svetta sul Tamigi a Albert Embankment, a poca distanza da Westminster nel centro di Londra. L’architetto Norman Foster si è ispirato alla poppa di una nave, creando due grattacieli eleganti che sono tutti curve e vetro, in piacevole contrasto con le linee angolari dei palazzi intorno. Proprio uno di quei vetri ha trafitto un uomo che, per sua sfortuna, stava passeggiando sotto al maestoso grattacielo. A prima vista sembrava che l’uomo fosse caduto dall’edificio ma dopo poco la dinamica dell’accaduto è apparsa più chiara. Come riporta Sky News una foto scattata dall’edificio sulla riva sud del fiume mostra una grande vetrata, completa di una cornice di metallo, sopra un uomo disteso sul marciapiede. Il pannello di vetro si è staccato dal 27esimo piano ed è precipitato giù colpendo lo ...