Shadowgate | il classico del fantasy sta per debuttare su console

(Di martedì 2 ottobre 2018) Abstraction Games ha annunciato che una versione ottimizzata deltitoloarriverà in autunno su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One.Basandosi sulla versione PC aggiornata delcult,perbeneficerà di un mucchio di nuove e accattivanti funzionalità, tra cui interfaccia e comandi completamente rivisti. È stato anche aggiunto il supporto Achievement e Trophy per le versioni Xbox One e PS4.Come segnala Videogamer, saranno inoltre disponibili una serie di nuovi puzzle da risolvere, nuove stanze da esplorare con grafica 2D dipinta a mano, quattro livelli di difficoltà tra cui scegliere e una Retrò Mode per i più nostalgici.Read more…