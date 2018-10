Serie C | la Lega comunica le date dei recuperi | Catania-Siracusa il 6 novembre

Rete di Chiesa o autogol Skriniar? Le linee guida della Lega Serie A : Tiziano Mauri, capo Ufficio Stampa della Lega Serie A, ha spiegato l'iter che deve essere seguito nell'adozione di decisioni di questo tipo. L'articolo Rete di Chiesa o autogol Skriniar? Le linee guida della Lega Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fantacalcio - gol di Chiesa o autorete di Skriniar? La Lega Serie A chiarisce : Il momentaneo pareggio viola in Inter-Fiorentina. Lapresse Da quest'anno la Gazzetta dello Sport cercherà di seguire le linee della Lega Serie A nell'attribuzione dei gol. Ieri sera in Inter-Fiorentina si è verificato il primo caso dubbio, sulla rete del momentaneo pareggio dei viola. Tiro ...

Serie B-Lega Pro e i "fantasmi" dell'Entella. Una vergogna che fa il giro d'Europa. Incredula : Il caso del club ligure, retrocesso in Lega Pro in estate e ripescato in B una settimana fa. Risultato: non gioca. "Noi chiediamo solo di poterlo fare". Le scadenze e le posizioni

Agnelli : "Sì alla Serie A all'estero - alla Superlega e alla terza coppa europea" : Il presidente della Juventus, nonché dell'ECA, è intervenuto in occasione dell'apertura del terzo World Football Summit organizzato a Madrid.

WFS - Agnelli : "Serie A all'estero? Si può. Sì a Superlega e 3ª coppa" : ... Minoliti: "Juve-Napoli, ancora loro" campionato all'estero - 'So che qui in Spagna il tema è caldo per l'idea di Javier Tebas, che ha lavorato benissimo in questi anni per far crescere nel mondo il ...

Caos Serie B : sì Tar Lazio a istanze di Figc e Lega : E' stata rinviata al 28 settembre prossimo l'udienza del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni sul format della serie B che era prevista per venerdì prossimo, 21 settembre. Lo ha deciso il ...

Serie B - Frattini : "Campionato sospeso" / Ultime notizie : la Lega precisa - "si gioca - sue parole improvvide" : Serie B, campionato sospeso: l’annuncio di Frattini. Ultime notizie “Il torneo potrebbe riprendere a 22 squadre". La sentenza del Tar del Lazio getta nel caso la cadetta(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 19:33:00 GMT)

Serie B - la Lega tuona : “notizie non veritiere - il campionato non si ferma” : Lega Serie B che torna a farsi sentire con una nota dopo le vicende molto controverse degli ultimi giorni: il campionato prosegue “Il can can di questi giorni attorno all’operato del Collegio di garanzia ha forse fatto perdere di vista l’obiettivo perseguito da Figc e Lega B, oggi tanto osteggiati, obiettivo che va esattamente nella direzione di cui proprio in queste ore parla il sottosegretario allo Sport Giancarlo ...

Lega Pro : rinviate 6 gare Serie C : ANSA, - ROMA, 18 SET - La fissazione a venerdì 21 settembre dell'udienza presso il Collegio di garanzia dello sport per il riesame dei ricorsi di Ternana e Pro Vercelli, relativi al format della serie B, ha portato la Lega Pro a decidere il rinvio "a data da destinarsi" di sei partite della 2/a giornata del ...

Dal blocco dei siti di streaming illegale all’addio di Italiansbus : addio alle Serie tv “gratis”? : Un altro fine settimana terribile per i fan delle serie tv per via dell'addio di Italiansbus e non solo. Dopo il blocco dei siti di streaming illegale che hanno messo in crisi molti fruitori, adesso è la volta dei siti che in questi anni hanno condiviso, spesso senza scopo di lucro, serie tv e film con i sottotitoli italiani. Il momento è davvero delicato e critico visto che con le nuove normative sul copyright potrebbero mettere il bavaglio ...

Lega Pro : “i calendari di Serie C sono trasparenti” : “Vado a giocare anche in Africa, mi basta ci sia la regolarità”: rievocando queste parole di Pietro Camilli, la Lega Pro replica così alla dura presa di posizione del presidente della Viterbese che dopo la pubblicazione dei calendari di Serie C ha minacciato di ritirare la squadra per l’inclusione nel girone meridionale. “Camilli all’indomani della pubblicazione dei calendari 2018-19, ha innescato una polemica ...

Serie A Sampdoria - c'è deroga Uefa : Lega sposta la partita con la Fiorentina alle 19 : GENOVA - Grazie a una deroga ottenuta dalla Uefa, la Lega Serie A ha posticipato l'orario del recupero di Sampdoria-Fiorentina : la sfida della prima giornata di campionato rinviata dopo la tragedia ...

Lega Serie A - sì alla fascia per Astori : “Doveroso fare un’eccezione” : fascia PER Astori- La Lega Serie A ha detto sì alla fascia da capitano dedicata a Davide Astori. Una decisione che rende felice ed orgoglioso tutto il mondo del calcio. Una scelta doverosa che sottolinea grande umanità. “Atto doveroso” Gaetano Micciché, presidente della Lega Serie A , ha commentato la decisione spigando tutti i dettagli: […] L'articolo Lega Serie A, sì alla fascia per Astori: “Doveroso fare ...