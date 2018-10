Serie B | Padova-Pescara 2-2 | super rimonta dei padroni di casa dopo il 90'

Padova- Pescara : diretta del match di Serie B : La gara di Serie B tra Padova e Pescara ieri non si è potuta giocare a causa del temporale che ha investito il centro Veneto nelle scorse ore. Oggi le condizioni climatiche Sono leggermente migliorate e, dopo qualche pioggia registrata nelle scorse ore adesso a Padova non piove: il match valido per la settima giornata di Serie B si giocherà regolarmente. In questo articolo Vi aggiorneremo in diretta sul match con formazioni ufficiali, azioni, e ...

DIRETTA / Padova-Pescara info streaming video Dazn : recupero Serie B - orario e probabili formazioni : DIRETTA Padova Pescara, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Euganeo, valida per la sesta giornata della Serie B(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:55:00 GMT)

Serie B - Padova-Pescara rinviata per pioggia : ecco quando verrà recuperata : Padova Pescara: i convocati da mister Pillon 3 Il Pescara a Padova per inseguire il primo posto in classifica 4 Pescara-Benevento, il prezzo dei biglietti per la partita di Serie B del 6 ottobre ...

Serie B - rinviata per il maltempo Padova-Pescara : PADOVA - Non è nemmeno iniziata la gara, prevista per stasera, tra Padova e Pescara. Le abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato la serata ha infatti reso impossibile la disputa dell'...

Padova-Pescara - campo impraticabile : la gara di Serie B è stata rinviata : L’incontro di Serie B tra Pescara e Padova è stato rinviato, troppa pioggia allo stadio Euganeo Il terreno di gioco dello Stadio Euganeo di Padova è stato dichiarato impraticabile dall’arbitro Volpi e per questo la partita di Serie B tra la squadra di Bisoli ed il Pescara è stata rinviata. Il maltempo che si è abbattuto sul campo padovano ha portato l’arbitro prima a rinviare la gara di 45 minuti e poi a rimandarla a data ...

Serie B Padova-Pescara - probabili formazioni e diretta dalle 21. Dove vederla in tv : PADOVA - Il Pescara di Bepi Pillon ha la possibilità di sorpassare il Verona in vetta alla classifica, vincendo sul campo del Padova stasera. Contro una squadra che conosce bene, avendoci giocato e ...

Video/ Foggia Padova (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 5^ giornata) : Video Foggia Padova (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida nella 5^ giornata della Serie B. Satanelli avanti con Kragl e Cicerelli.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:24:00 GMT)

Serie B Brescia-Palermo - arbitra Piccinini. Foggia-Padova : Di Martino : ROMA - L'Associazione Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali della quinta giornata del campionato di Serie B , con sette partite in programma martedì alle 21:00 e due posticipi il mercoledì. ...

Serie B - Padova-Cremonese 1-1 : a Clemenza risponde Claiton : Allo Stadio Euganeo si è chiusa la quarta giornata di Serie B con un pareggio, 1-1, tra Padova e Cremonese. Aprono le marcature, al 25', i padroni di casa con il fantasista Luca Clemenza. La risposta ...

Serie B Padova-Cremonese - probabili formazioni e tempo reale alle 21. Dove vederla in tv : PADOVA - Padova - Cremonese è il posticipo della quarta giornata del campionato cadetto: in campo stasera alle 21. I padroni di casa allenati da Bisoli vogliono riprendere il cammino vincente all'...

Serie B : Salernitana-Padova 3-0 : ANSA, - SALERNO, 16 SET - La Salernitana supera 3-0 il Padova nello stadio Arechi e conquista la prima vittoria stagionale. La partita fra campani e veneti si apre con un colpo di scena: dopo 6' di ...

Serie B - Hellas Verona-Carpi 4-1. Salernitana-Padova 3-0 : La domenica di Serie B si apre con due vittorie casalinghe. L'Hellas Verona dà continuità alla vittoria dell'ultimo turno battendo 4-1 il Carpi. Al Bentegodi, apre le marcature Laribi prima della ...

Serie B Verona-Carpi e Salernitana-Padova - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederle in tv : SALERNO - Terza giornata di campionato con due incontri in programma oggi alle ore 15. All'Arechi la Salernitana, reduce da due pareggi, ospita il Padova, che arriva da due sconfitte. Il Verona di ...

Serie B - Brescia-Padova e Livorno-Spezia il 7 ottobre alle 15 : Cambio di data per due match della settima giornata di andata del campionato di Serie B, Brescia-Padova e Livorno-Spezia si giocheranno domenica 7 ottobre alle ore 15 invece che sabato 6. La decisione è stata presa per questioni relative all’ordine pubblico. (AdnKronos)L'articolo Serie B, Brescia-Padova e Livorno-Spezia il 7 ottobre alle 15 sembra essere il primo su CalcioWeb.