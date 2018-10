Serie A | una giornata a Mario Rui Multato Gasperini

BMW - La settima Serie 3 - più grande e con una nuova linea - VIDEO : una delle regine del Salone di Parigi, la BMW Serie 3. Ed è tra i modelli più attesi dagli automobilisti amanti della bella guida, a quasi sette anni dal lancio della generazione attuale. E in questa settima puntata del modello bavarese, la berlina media si presenta aggiornata nello stile, rinnovata nella taglia e nelle proporzioni. Oltre a offrire contenuti inediti relativi ai sistemi di bordo, ai servizi e al comportamento stradale. ...

Antonio Albanese scrive - dirige e interpreta I Topi su Rai3 - a Blogo : "Ma non ho mai visto una Serie tv" (VIDEO) : Non ha mai visto una serie tv, per sua stessa ammissione, ma ne ha scritto, diretto e interpretato una. Si intitola I Topi e andrà in onda per tre settimane a partire da sabato prossimo su Rai3 alle 21.40 (è già disponibile su Rai Play). Ci riferiamo ad Antonio Albanese, che torna sul piccolo schermo da protagonista dopo essersi concentrato sul cinema negli ultimi anni. Blogo ha rivolto alcune domande ad Albanese. Tra queste: "come si fa a ...

Cormoran Strike - anche il quarto libro Lethal White diventerà una miniSerie : Cormoran Strike torna in libreria e anche in tv.Da poco uscito in libreria (non in Italia) Lethal White, quarto capitolo della serie con protagonista Cormoran Strike scritto da J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, con lo pseudonimo di Robert Galbraith, avrà un adattamento televisivo. Come i precedenti tre volumi, i quattro episodi saranno in onda su BBC con il titolo di Strike e su Cinemak negli Stati Uniti come C.B. Strike.prosegui ...

BMW - La settima Serie 3 - più grande e con una nuova linea : una delle regine del Salone di Parigi, la BMW Serie 3. Ed è tra i modelli più attesi dagli automobilisti amanti della bella guida, a quasi sette anni dal lancio della generazione attuale. E in questa settima puntata del modello bavarese, la berlina media si presenta aggiornata nello stile, rinnovata nella taglia e nelle proporzioni. Oltre a offrire contenuti inediti relativi ai sistemi di bordo, ai servizi e al comportamento stradale. ...

LIVE Ripescaggi Serie B - il Tribunale Federale respinge i ricorsi. Lo Monaco : 'Intervenga il governo' : Ripescaggi Serie b, la cronaca di venerdì 28 settembre 17:20, Ripescaggi Serie B: lunedì arriva il verdetto. È terminata dopo meno di un'ora l'udienza della Federcalcio davanti al Tribunale Federale ...

Serie B : ufficiale - il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi : Devono definitivamente arrendersi Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania e Novara. Le cinque squadre che hanno presentato il ricorso per il format a 19 squadre della Serie B dovranno continuare a giocare in Serie C, senza possibilità di ripescaggio. È di oggi infatti la notizia che il Tribunale Federale Nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, ha giudicato inammissibili i loro ricorsi. “Il Tfn, in sostanza ritiene che le ...

Serie B - il Tribunale Federale : "Inammissibili i ripescaggi" Si resta a 19 squadre : La Serie B resta a 19 squadre: il Tribunale Federale Nazionale della Figc, infatti, ha giudicato inammissibili i ricorsi delle cinque società che avevano fatto richiesta di ripescaggio. Siena, Catania,...

Serie B - il Tribunale Federale Nazionale dichiara "inammissibili" i ripescaggi : Gabriele Gravina, a capo della Serie C. AFP 'Inammissibili'. I ricorsi di Pro Vercelli, Novara, Siena, Catania, Ternana contro il blocco dei ripescaggi in Serie B vengono ancora una volta respinti, a ...

Tribunale Figc - inammissibili i ricorsi sui ripescaggi di Serie B : Il Tribunale federale nazionale della Federcalcio ha giudicato inammissibili i ricorsi di cinque club, Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania e Novara, contro il blocco ai ripescaggi in Serie B. Lo ...

Ripescaggi Serie B - arriva la decisione del Tribunale Federale : ecco il format del campionato cadetto : Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Catania, Novara, Ternana, Pro Vercelli e Siena sull’annullamento delle delibere del Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini che hanno fissato il format della Serie B a 19 squadre. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dal ...

Ripescaggi Serie B - arriva la decisione del Tribunale Federale : ecco il format del campionato cadetto : Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Catania, Novara, Ternana, Pro Vercelli e Siena sull’annullamento delle delibere del Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini che hanno fissato il format della Serie B a 19 squadre. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dal ...

The Walking Dead 9 sarà una sorta di reboot per la Serie : rilasciata la sinossi del secondo episodio : Lunedì mattina a quest'ora il pubblico sarà con la bocca aperta per la messa in onda della première di The Walking Dead 9 ma fino a quel momento non potrà far altro che accontentarsi di nuovi dettagli su quello che succederà e, soprattutto, nuove rivelazioni da parte dei suoi protagonisti. Anche questa volta è Jeffrey Dean Morgan a dire la sua sui nuovi episodi evidenziando il fatto che l'uscita di scena di Rick Grimes all'inizio della nona ...

Serie A Empoli - Andreazzoli : «E' un periodo sfortunato - meritiamo di più» : La Cronaca Classifica Serie A Tutto sull'Empoli Serie A Empoli Andreazzoli parma Tutte le notizie di Empoli Per approfondire

Serie A - Parma-Empoli 1-0 : decide Gervinho - sfortuna Caputo : L'ivoriano ancora a segno regala tre punti preziosissimi ai ducali, l'attaccante toscano sbatte due volte sul palo