Serie A Fiorentina | Benassi da valutare alla ripresa

CIES - i due lati della Serie A : Fiorentina giovane - Chievo vecchio : Lo studio sui 5 maggiori campionati europei: il Milan 19° tra le pù giovani, Juventus terza più vecchia

Serie A. Settima giornata : vincono Fiorentina e Parma : La Fiorentina si impone 2-0 sull’Atalanta. L’arbitro Valeri ha assegnato un rigore ai toscani per un fallo inesistente di Toloi

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan-Fiorentina 3-2 - le rossonere di Carolina Morace si impongono al Vismara : Ottimo inizio di campionato per il Milan femminile allenato da Carolina Morace. La compagine rossonera, nata dopo l’acquisizione del titolo sportivo del Brescia, ha bissato il successo dell’esodio contro il Pink Bari sconfiggendo nel posticipo domenicale della seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A la Fiorentina di Antonio Cincotta. Al Centro Sportivo Vismara (Milano) le milaniste si sono imposte 3-2 grazie ...

Serie A - La Fiorentina sale al terzo posto - Torino ok fotofinish : Roma, 30 set., askanews, - La Fiorentina batte l'Atalanta 2-0 e aggancia il Sassuolo al terzo posto in classifica. Sassuolo che dovrà giocare questa sera alle 20.30 contro il Milan. Nelle partite del ...

Serie A - settima giornata : risultati e classifiche (30 settembre). Fiorentina - Torino e Genoa vittoriosi nel pomeriggio : Nel pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la settima giornata della Serie A 2018-2019. Il Torino ha sconfitto il Chievo per 1-0 grazie un gol all’88’ di Zaza, bravo ad approfittare del servizio in profondità di Berenguer e a sorprendere Sorrentino col sinistro. La Fiorentina ha surclassato l’Atalanta per 2-0 con le marcature di Veretout su rigore al 62′ (bravo Chiesa a procurarsi il penalty) e Biraghi al ...

Risultati Serie A 7ª giornata – Successi per Torino e Genoa : il VAR decide (in negativo) Fiorentina-Atalanta : Risultati Serie A 7ª giornata: Torino e Genoa si affidano ai bomber, la Fiorentina supera l’Atalanta, ma il VAR non annulla l’assegnazione di un rigore inesistente Dopo la vittoria del Bologna sul Genoa nel lunch match delle 12:30, la 7ª giornata di Serie A prosegue con un tris di match nel pomeriggio. Continua a confermarsi implacabile il solito Piatek che regala l’ennesima gioia al Genoa. Il bomber polacco firma una doppietta ...

Serie A - Fiorentina-Atalanta 2-0 : in gol Veretout - rigore - e Biraghi : La Fiorentina in casa non sbaglia un colpo. La squadra di Pioli, infatti, supera anche l'Atalanta per 2-0 e prosegue la striscia vincente al Franchi che in stagione conta 4 partite e 4 vittorie. A ...

Serie A femminile - Milan-Fiorentina 3-2. Tutti i risultati della seconda giornata : Vittoria del Milan allenato da Carolina Morace all'esordio casalingo al Vismara. La squadra rossonera si è imposta per 3-2 sulla Fiorentina Women's grazie alla doppietta di capitan Sabatino e alla ...

Serie A - Fiorentina-Atalanta : le formazioni ufficiali del match : Fiorentina-Atalanta: cronaca LIVE e risultato in tempo reale Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta FIORENTINA , 4-3-3, : Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Gerson, ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Fiorentina una delle squadre più in forma» : BERGAMO - Il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini esordisce così in conferenza stampa: " "Affrontiamo una delle squadre più in forma del momento. Il valore della Fiorentina lo si vede dalle ...