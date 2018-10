Serie A | corsa al titolo di capocannoniere | duello Piatek-CR7 per i bookmakers

Pronostici Serie A / Quote e scommesse : rossoneri corsari al Mapei stadium? (7^ giornata) : Pronostici Serie A, Quote e scommesse sulle partite della 7^ giornata di campionato. Occhio alla sfida Fiorentina-Atalanta: i viola sono i favoriti in casa contro la Dea.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:57:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : vincono Juventus e Napoli - dominio di Roma e Genoa. Lazio corsara : Dopo l’antipasto di ieri, con la vittoria dell’Inter per 2-1 nei confronti della Fiorentina, oggi si sono disputate altre sette gare valide per il sesto turno della Serie A di Calcio. Nella sfida delle 19.00 la Lazio ha espugnato Udine per 1-2, mentre nelle altre gare, tutte giocate alle ore 21.00, Juventus e Napoli hanno legittimato le posizioni di vertice in classifica dominando rispettivamente contro Bologna e Parma. Vittorie sul ...

Serie A 2018/19 : la lunga corsa allo scudetto secondo William Hill : Con l’arrivo a Torino del calciatore più forte al mondo e in seguito a colpi di scena quali il passaggio di Higuaín al Milan, quest’anno la Serie A ha iniziato a dare spettacolo ancora prima del fischio d’inizio. A poche giornate dall’avvio del campionato, i tifosi italiani intervistati da William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, sembrano avere già le idee chiare sulla stagione 2018/19. scudetto: una storia ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata : Verona sempre primo - Benevento corsaro a Cittadella! : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, il Verona batte lo Spezia e si conferma in testa, il Benevento espugna Cittadella mentre il Carpi e il Lecce vincono entrambe in trasferta(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 22:46:00 GMT)

Serie A - numeri e statistiche Var : un confronto con i dati della scorsa stagione : In tanti in questo inizio di stagione hanno lanciato l'allarme: "Aiuto, hanno spento il Var". Riflessioni, critiche, polemiche e perfino teoria complottistica su una presunta "restaurazione" messa in ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : Napoli corsaro - tocca alla Roma! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la quinta giornata. Il Napoli si impone a Torino, Juventus e Roma chiamate a rispondere(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:19:00 GMT)

Serie B - si avvicina l’ora X : 8 ipotesi tra riammissioni e ripescaggi - 6 squadre in corsa per il salto di categoria e la Serie C è stravolta [NOMI e DETTAGLI] : ripescaggi Serie B – Novità clamorose nelle ultime ore per quanto riguarda i ripescaggi nel campionato di Serie B, dopo la richiesta presentata da 5 club che hanno chiesto il ripescaggio nel torneo cadetto il governo in persona del sottosegretario Giorgetti starebbe pensando ad un decreto per portare addirittura il campionato a 25 squadre e quindi ripescare tutte le squadre interessate: Entella (tramite riammissione), Catania, Pro ...

Calcio : accolto ricorso al Tar di Ternana e Pro Vercelli. Le squadre tornano in corsa per i ripescaggi di Serie B : E’ gran caos nel Calcio italiano e non è certo una novità. La sentenza del Coni di pochi giorni fa aveva annullato le speranze di Ternana, Pro Vercelli, Catania, Novara e Siena, di essere ripescate in Serie B. Oggi la decisione del Tar ha rimesso in discussione tutto. Il Tribunale Amministrativo del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso presentato da Ternana e Pro Vercelli e ora la commissione dovrà riunirsi nuovamente per esprimersi sul ...

Ripescaggi Serie B - la Pro Vercelli dichiara battaglia : “la corsa non è finita” : Cesare Di Cintio, legale della Pro Vercelli, ha parlato della possibilità di Ripescaggio del club piemontese in Serie B “La battaglia sul format della Serie B non è ancora finita. Ora mi aspetto che finalmente vengano valutate le istanze della Pro Vercelli, perché il provvedimento del Tar dice questo“. Così l’avvocato Cesare Di Cintio, legale del club piemontese, commenta all’Adnkronos la decisione del Tar del Lazio ...

Chelsea - Morata : 'In estate sarei potuto tornare in Serie A. La scorsa stagione è stata un disastro' : Morata di nuovo in Serie A? Per ora no, in futuro chissà. Anche se in estate sarebbe potuta andare diversamente: " Sì, avevo delle offerte e potevo tornare, sia in Italia che in Spagna. Sono stato ...

Serie A - Prego ripassare - l'anti-Juve ancora non c'è! Nessuno tiene il ritmo dei bianconeri : Allegri fa corsa a sè : Arrivati alla prima sosta un dato è chiaro: Napoli, Inter, Roma e Milan ancora non possono tenere il passo dei campioni d'Italia

Diretta/ Gp di Portland 2018 - Indycar Series - streaming video e tv : l'albo d'oro della corsa (oggi) : Diretta Gp di Portland 2018: info streaming video e tv della penultima prova del campionato della Indycar Series 2018. La consegna del titolo si fa sempre pià vicina. (Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 18:49:00 GMT)

Serie B - quattro bolidi nella pazza corsa alla A. Ma che strano in 19... : Si parte? Si parte. Poi il 7 settembre si vedrà. Ma intanto la Serie B parte. Monca, sofferta, ferita, reduce da un'estate rovente e per la prima volta nella sua storia con soltanto 19 squadre al via, ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : la corsa a scudetto e Champions League - diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Domenica 19 agosto prosegue il programma della prima giornata: in campo Roma, Milan, Inter e Fiorentina(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 15:50:00 GMT)