Serie A Bologna | Nagy-Pulgar | sfida per un posto

Video/ Bologna Udinese (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A 7^ giornata) : Video Bologna Udinese (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida nella 7^ giornata della Serie A. Santander e Orsolini regalano tre punti agli emiliani.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 09:59:00 GMT)

Serie A - la moviola della 7ª giornata : la Var torna a far discutere. Disastri a Bologna e Firenze : Nel nostro campionato si apre un nuovo, consistente capitolo collegato all'utilizzo del Var. Casi eclatanti sono successi a Bologna con Manganiello e a Firenze con Valeri: su Svanberg era rigore al ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Ottimo secondo tempo - felice per i tre punti» : Bologna - È felice Filippo Inzaghi , dopo la seconda vittoria in campionato del suo Bologna : " In primis per i tifosi, che spero saranno orgogliosi di noi, perchè i miei ragazzi hanno dei valori ...

Serie A : Bologna-Udinese 2-1 : BOLOGNA, 30 SET - Bologna batte Udinese 2-1, 1-1,, nell'anticipo delle 12,30 valido per la 7/a giornata del campionato di calcio di Serie. I friulani erano passati in vantaggio al 32' del primo tempo ...

Serie A - Bologna-Udinese 2-1 : il tabellino completo del match : Bologna-Udinese 2-1, Primo tempo 1-1, BOLOGNA, 3-5-2,: Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Svanberg, 33' st Orsolini,, Nagy, Dzemaili, Krejci, 17' st Dijks,; Falcinelli 5.5, 30' st ...

Serie A - Bologna-Udinese 2-1. Gol di Pussetto - Santander e Orsolini : Il match delle 12.30 tra Bologna e Udinese finisce 2-1. Primo tempo combattuto, gli ospiti mancano il vantaggio con Mandragora e Lasagna, poi passano al 32' con l'esterno vincente di Pussetto. Il ...

Serie A - Bologna-Udinese 2-1 : gol vittoria di Orsolini all’82’ : Il Bologna ha sconfitto l’Udinese per 2-1 nel lunch match della settima giornata della Serie A 2017-2018 di calcio. Allo Stadio Dall’Ara i felsinei hanno conquistato la seconda vittoria stagionale e salgono a 7 punti stazionando a metà classifica, a un solo punto di distacco dai friulani. La prima occasione è per i padroni di casa al 29′ con Mattiello che entra in area dopo un’azione dirompente, batti e ribatti con la ...

Serie A - Bologna-Udinese 2-1 : i felsinei ribaltano il match e colgono un successo prezioso [GALLERY] : 1/13 LaPresse/Massimo Paolone ...

Serie A - 7° turno : Bologna-Udinese 2-1 : 14.23 Non basta all'Udinese un buon 1° tempo: al Dall'Ara il Bologna rimonta, vince 2-1 e 'respira' in classifica. Subito Var per un contatto tra Ekong e Svanberg: per Manganiello non è rigore. I friulani però giocano meglio: pericolosi De Paul e Lasagna, al 32' Pussetto timbra bruciando Krejci e De Maio.Ma i Bologna riemerge: Santander, che poco prima era visto ribattere un tiro sulla linea, al 42' pareggia con una saetta sotto la traversa. ...

Bologna-Udinese : formazioni ufficiali e diretta live - Serie A 2018/19 : Bologna-Udinese, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A - Bologna - Inzaghi : 'Le frasi di Rami? Parliamo di calcio per favore...' : 'Le frasi di Rami? Parliamo di calcio per favore va'...'. Filippo Inzaghi non raccoglie la provocazione del suo ex giocatore al Milan, 'Da allenatore era una catastrofe', e cerca di guardare in faccia ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Udinese? Ha giocatori di caratura» : Bologna - "Una formazione di base mi piacerebbe averla, ma non sono mai riuscito ad avere tutti a disposizione. Spero che presto accada e così ci si potrà divertire. Anche se nella sfortuna abbiamo ...

Serie A Bologna - differenziato per Poli e Palacio : Bologna - I rossoblu riprendono la preparazione in vista dell'impegno casalingo di domenica contro l' Udinese . Nella seduta mattutina, i ragazzi di Inzaghi hanno affrontato un allenamento ...

Serie A Bologna subito in campo - Palacio lavora a parte : Bologna - Si torna al lavoro: il Bologna , rientrato in mattinata da Torino, è scesa immediatamente in campo in vista del prossimo impegno di campionato, contro l' Udinese . I titolari dell'Allianz ...