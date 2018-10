Sergio Assisi “Quando Gigi Proietti mi bocciò a un provino” Una pallottola nel cuore

Sergio Assisi : "In Italia se sai fare tante cose dai fastidio" : Tra le novità della terza stagione di Una pallottola nel cuore, la fortunata serie di Rai1 con Gigi Proietti, in onda a partire da stasera, martedì 11 settembre, c'è Sergio Assisi . L'attore napoletano interpreta Angelo Sartori, un affascinante poliziotto chiamato a ricoprire il ruolo che era stato di Enrico Vella, l’ex fidanzato di Maddalena (Francesca Inaudi), trovato morto.A margine della conferenza stampa di presentazione della fiction, ...

Una Pallottola nel Cuore 3 : Gigi Proietti torna ad indagare su Rai 1. Sergio Assisi new entry : Una Pallottola nel Cuore 3 Gigi Proietti torna su Rai 1 con uno dei suoi personaggi più riusciti. No, non è Il Maresciallo Rocca, bensì Bruno Palmieri, il cronista di nera che dal 2014 indaga insieme al pubblico su vecchi casi irrisolti e che sarà per la terza volta protagonista di Una Pallottola nel Cuore, al via questa sera. Una Pallottola nel Cuore 3: sei puntate da questa sera su Rai 1 La Pallottola, val la pena ricordarlo, non c’è ...