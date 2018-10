Sequestrata in casa perché omosessuale | liberata

ilgiornale

(Di martedì 2 ottobre 2018) Eraindalla famiglia per aver confessato di essere. Adesso, la ragazza 17enne della provincia di Roma è stata. Fondamentale è stato l'intervento del Gay Center, al quale la ragazza si era rivolta per chiedere aiuto, e dell'Osservatorio di Polizia e Carabinieri contro le discriminazioni.A riferire la storia della giovane è stato lo stesso portavoce del Gay Center, Fabrizio Marrazzo: "La ragazza ha raccontato una situazione familiare molto grave, da quando i genitori, un anno fa, hanno scoperto che era lesbica. Viveva in un clima di continua violenza ed erain, dove i familiari non la facevano più uscire. Inoltre i genitori, quando rimaneva sola in, chiudevano la porta a chiave con lei dentro".Già una volta la ragazza aveva provato a chiedere soccorsi e, dopo essere riuscita a scappare, aveva chiamato le forze dell'ordine che ...