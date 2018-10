Roma - figlia Segregata in casa perché lesbica/ 17enne fugge e chiama la polizia : ora vive in comunità : Roma, figlia segregata in casa perchè lesbica: la denuncia dell'associazione Gay Center, la 17enne fugge dai genitori e chiama la polizia. Ora vive in comunità(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 13:31:00 GMT)

Roma - Gay Center : “Minore Segregata in casa dai genitori perché lesbica” : “La ragazza viveva in un clima di continua violenza ed era sequestrata in casa, dove i familiari non la facevano più uscire. Quando rimaneva sola in casa, i genitori chiudevano la porta a chiave con lei dentro”. Il Gay Center, associazione che promuove servizi e iniziative per le persone Lgbt, ha denunciato la storia di una ragazzina di 17 anni, che i genitori tenevano segregata nella loro casa in provincia di Roma da quando avevano ...

BRESCIA - CARABINIERE DÀ FUOCO A PELUCHE DELLA FIGLIA/ Ultime notizie - Segregata in casa con i parenti : BRESCIA, dà FUOCO a PELUCHE DELLA FIGLIA e la chiude in casa. Ultime notizie, il gesto folle di un CARABINIERE che non accettava la separazione dalla moglie(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 12:25:00 GMT)

Alessandria - disabile Segregata in casa da compagno che le rubava la pensione : denunciato per sequestro e abbandono : sequestro di persona, circonvenzione di incapace e abbandono di incapace. Questi i reati contestati a un uomo di 37 anni che ha segregato la compagna disabile. La donna, chiusa a chiave in un appartamento di Alessandria, senza possibilità di muoversi perché con problemi di deambulazione e senza bagno. Sono stati i vicini di casa a far intervenire la polizia municipale per il forte odore che proveniva da quelle stanze. Gli agenti si sono trovati ...

