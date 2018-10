Segno meno per l' indice del settore telecomunicazioni | -1 | 39%

Wall Street con il Segno meno : Scambi in ribasso sulla borsa americana , con il Dow Jones che lima lo 0,05% a 26.140,51 punti . In lieve calo l' S&P-500 , che continua la giornata sotto la parità a 2.897,27 punti. In ribasso il ...

Borsa svizzera : si conferma con il Segno meno

Segno meno per il comparto tecnologico a Milano - -1 - 48% - : Seduta in ribasso per l' indice delle società High Tech italiane , preannunciato dall'andamento debole dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha chiuso la giornata a quota 59.648,46, ...

Spread in rialzo - Piazza Affari chiude con il Segno meno : Chiusura in territorio decisamente negativo per i principali listini europei, con Piazza Affari che si conferma l'indice peggiore . Andamento al ribasso anche per Wall Street, che si avvicina a metà ...

Piazza Affari chiude con il Segno meno in fondo agli Eurolistini : Teleborsa, - Chiusura in territorio decisamente negativo per i principali listini europei, con Piazza Affari che si conferma l'indice peggiore . Andamento al ribasso anche per Wall Street, che si ...

Borse europee con il Segno meno. Pesa la Turchia : Teleborsa, - Seduta nera per le piazze del Vecchio Continente , preoccupate per l'economia turca ma soprattutto per la crisi della lira turca nonostante le rassicurazioni di Erdogan. La Borsa di Istanbul sta cedendo oltre il 4%. Negativo l'Euro / Dollaro USA, in flessione dell'1,01%...

