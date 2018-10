scuolainforma

: Scuola, reclutamento: come si diventerà insegnanti col Governo Lega-M5S? - scuolainforma : Scuola, reclutamento: come si diventerà insegnanti col Governo Lega-M5S? - oggiscuola : Manovra. Def, c’è molta Scuola: corsi di sostegno, riforma reclutamento, trasferimenti limitati, formazione Ata - AniefTorino : Def, c’è molta Scuola: corsi di sostegno, riforma reclutamento, trasferimenti limitati, formazione Ata -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Per diventaredella, colsi delinea un percorso fatto di abilitazione, concorso per docenti con servizio e concorso per laureati. In alcuni casi si tratta di provvedimenti annunciati, ma che ancora devono essere confermati. Partiamo a parlare deldellasecondaria.secondaria: correttivi al decreto 59/2017 Il Senatore Pittoni dellaha annunciato i correttivi al decreto 59/2017, tramite i quali sarà possibile abilitarsi in modo diverso, a secondo che si abbiano o meno anni di servizio alle spalle. Il DDL Pittoni prevede che vi sia l’assunzione per i docenti che abbiano svolto 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile, a partire dal 1° settembre 2016. Per essere assunti, sarà necessario abilitarsi. Al momento, il DDL è fermo alle VII Commissione Cultura e si attende che venga discusso. I concorsi ...