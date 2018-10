Scuola | nessun obbligo di reperibilità per docenti e ATA

"Non c'è nessun posto per me". Al messaggio disperato lasciato sul muro risponde tutta la Scuola : Martedì mattina gli studenti del liceo Brocchi di Bassano del Grappa sono stati sorpresi da una scritta comparsa sulla parete esterna dell'edificio. "There's nowhere for me to be", ovvero "Per me non c'è nessun posto".Come interpretare un messaggio del genere? Forse una frase presa da qualche canzone. Forse semplicemente un banale atto di vandalismo spiccio. O c'è qualcosa di più? Magari quel messaggio dal significato ...