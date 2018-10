Scuola | Donazzan | in Veneto anche i docenti in formazione in azienda 2

Scuola : Donazzan - in Veneto anche i docenti in formazione in azienda : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - Si rafforza in Veneto l’esperienza dell’alternanza Scuola-lavoro. A quindici anni dal primo avvio sperimentale su scala regionale dell’alternanza tra Scuola e aziende e a tre dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà estesa a tutte le scuole superiori di ogni ordine e