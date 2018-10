Scossa di terremoto al largo della Grecia DATI e MAPPE

Sicilia - Scossa di terremoto al largo delle isole Eolie : nessun danno : Sisma di magnitudo 2.9 alle isole Eolie (Messina): secondo L'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa ha avuto ipocentro a una profondità di 259 km. Stando ai rilevamenti l'epicentro è stato localizzato a 13 km da Malfa (Messina). Non si registrano danni a persone o cose.Continua a leggere

Moderata Scossa di terremoto in Sicilia - nell'area dell'Etna. DATI e MAPPA. : Una scossa di terremoto Moderata si è verificata alle ore 19.24 in Sicilia , nell'area dell'Etna. Il sisma è stato di magnitudo 3.5 sulla scala Richter, secondo le rilevazioni dell'INGV, ed è...

Terremoto - paura sull'Etna : nuova Scossa in Sicilia [MAPPE e DATI]

Terremoto a Enna - Scossa di magnitudo 3.3 ad Assoro : Secondo i rilievi dell'Ingv, la scossa di Terremoto è stata registrata dai sismografi alle ore 08:23 con epicentro tra i comuni di Assoro e Nissoria, in provincia di Enna , e ipocentro ad una profondità di circa 37 chilometri.

Terremoto - nuova Scossa in Calabria : epicentro al largo della costa cosentina [MAPPE e DATI]

Terremoto Calabria - forte Scossa M 4.2/ Ultime notizie - nuovo sisma M 2.7 : riunione in Prefettura : Terremoto oggi in Calabria. Ingv Ultime scosse: sisma M 4.2 a Reggio Calabria (28 settembre 2018). Tanta paura fra la popolazione calabrese per il sisma di questa mattina