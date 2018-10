Scherma | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | l’Italia vuole essere protagonista con un

oasport

(Di martedì 2 ottobre 2018) Venerdì 6 Ottobre cominceranno al’edizionedelle. L’Italia punta ad un piazzamento importante nel medagliere e fondamentale sarà anche il ruolo dellain questa competizione. In pedana scenderanno tre azzurri e tutti avranno come obiettivo quello di conquistare una medaglia, anche del metallo più prezioso. La stella è sicuramente Davide Di Veroli, che sarà anche il portabandiera azzurro nella Cerimonia di Apertura. Il romano ha dominato a livello giovanile, conquistando la medaglia d’oro nella spada prima agli Europei e poi ai ai Mondiali giovani e cadetti negli Under 17 (in più c’è l’argento iridato con gli Under 20). Rappresenta sicuramente uno dei migliori prospetti azzurri e dal prossimo anno lo si potrebbe già veder competere con grande continuità anche tra i senior. Asicuramente Di Veroli va ...