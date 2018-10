Sarà un algoritmo a licenziarci

vanityfair

(Di martedì 2 ottobre 2018) Ex Machina (2015)L'Uomo Bicentenario (2000)2001, odissea nello spazio (1968)Io, Robot (2004)Matrix (1999)Big Hero 6 (2014)Ero un semi-avvocato, o come si chiamano quelli che non hanno ancora fatto l’esame orale di abilitazione. Avevo appena superato gli scritti, studiavo per il master, già lavoravo come praticante. Mi serviva solo un lavoro pagato meglio. E così, andai a un colloquio. Cosa ci voleva nel secolo scorso per essere assunti? Sulla carta, un buon curriculum e una laurea con un punteggio da 100 in su. Poi una bella figura, ma quella bisognava farla di persona. Come andò. Lui, il professore, dopo la mezz’ora regolamentare di domande, si alzò e mi fece strada in una stanza. C’era un fascicolo solo e vecchio su una scrivania, aperto. Accanto, una colonna preoccupante di documenti. Era un processo che durava da sette anni. «Dia uno sguardo», mi disse, «Bisogna scrivere le note ...