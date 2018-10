Sanità Sip | Nati per dare a bambini attenzioni specifiche

romadailynews

(Di martedì 2 ottobre 2018) (DIRE) Roma – Un percorso lungo ed esaltante quello dei 120 anni della Societa’ italiana di pediatria (Sip), iniziato nel 1898 per reclamare per iun’attenzione specifica. “La Sip chiedeva che fossero rispettati i loro diritti e che si tutelasse la loro salute allo stesso modo dei soggetti adulti”. Lo ricorda Giovanni Corsello, past president della Sip, intervenuto oggi alle celebrazioni dei 120 anni della Sip nella Sala della Regina della Camera dei deputati. “La Sip ha promosso l’insegnamento universitario di Pediatria in tutte le facolta d’Italia, che divento’ obbligatorio a partire dal 1925. Ha garantito che la ricerca scientifica fosse promossa a tutela dei piu’ piccoli in ambito nazionale. Le specialita’ pediatriche sono nate proprio all’interno della Sip, cosi’ come la pediatria del territorio, ...