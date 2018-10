Sanità | Oms | “2 3 miliardi nel mondo senza servizi igienici | servono più fondi”

meteoweb.eu

: RT @QSanit: #Tabacco . Nuovo report Oms: ogni anno 7 mln di morti di cui 900mila per fumo passivo. Lotta senza quartiere alle multinazional… - AinSophAur6 : RT @QSanit: #Tabacco . Nuovo report Oms: ogni anno 7 mln di morti di cui 900mila per fumo passivo. Lotta senza quartiere alle multinazional… - gergievfan : RT @QSanit: #Tabacco . Nuovo report Oms: ogni anno 7 mln di morti di cui 900mila per fumo passivo. Lotta senza quartiere alle multinazional… - QSanit : #Tabacco . Nuovo report Oms: ogni anno 7 mln di morti di cui 900mila per fumo passivo. Lotta senza quartiere alle m… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) E’ impressionante il numero di persone che, ancora oggi, non ha accesso aigienico-sanitari di base. Secondo l’Organizzazione mondiale della(Oms) si tratta di qualcosa come 2,3di persone, una situazione che li espone a seri rischi per la salute. Ebbene, occorrono più investimenti per colmare questo gap e garantire a tutti l’accesso aiigienico-sanitari. L’Oms lancia oggi le nuove linee guida ad hoc, con l’obiettivo di ridurre in modo significativo gli 829.000 decessi per diarrea che si verificano ogni anno a causa di acqua ecarenti. Per ogni dollaro investito inigienico-sanitari, l’Oms stima un rendimento di quasi sei volte in riduzione di costi sanitari, aumento della produttività e diminuzione delle morti evitabili. “Milioni di persone in tutto ilsono private della dignità, ...