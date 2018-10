San Severino Marche in nuovo portale web : ANSA, - SAN Severino Marche, MACERATA,, 2 OTT - Un nuovo portale web dedicato alla bellezze e ai tesori del territorio di san Severino Marche: www.turismosanSeverinoMarche.it, realizzato in ...

San Pacifico/ Santo del giorno - il 24 settembre si celebra il patrono di San Severino Marche : Il 24 settembre si celebra San Pacifico, Santo del giorno: questi è il patrono della cittadina dove è nato e in cui ha passato gli ultimi giorni della sua vita e cioè San Severino Marche.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 04:45:00 GMT)

Conte scherza coi bambini di San Severino : “Vi siete annoiati? Sapete - io premier per caso”. Poi l’insegnamento sullo studio : “Sono diventato premier, per caso, da poco tempo e da allora ho già fatto tre viaggi nelle Marche quindi significa che sono molto attento a questa vostra terra”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all’inaugurazione della scuola Tacchi Venturi, a San Severino Marche, rivolto ai bambini. “Io ero insegnante poi mi hanno detto che non lo posso fare più…”, ha detto in un altro passaggio del ...

Terremoto : consegnate le chiavi della nuova scuola al sindaco di San Severino : Il sindaco di San Severino Marche Rosa Piermattei ha ricevuto dall’impresa che ha eseguito i lavori le chiavi della nuova scuola provvisoria di via Lorenzo D’Alessandro, nel rione Di Contro, realizzata grazie a un cofinanziamento del Miur e del Comune, cui si sono aggiunte anche molte donazioni giunte spontaneamente da tanti privati. L’edificio, per dimensioni il primo di tutta l’area del cratere costruito in adempimento ...

Sud sound food festival - fino a domenica 2 a Mercato San Severino. : Per gli spettacoli musicali, sul palco allestito in piazza Imperio, il 30 agosto apertura con il gruppo folk AMAKORA, proveniente dal vibonese. Venerdi' 31 agosto spazio alla musica folk lucana con ...

Carabiniere di San Severino nell'inferno dell'A14 : «Ustionato - ho aperto la mia caserma ai feriti» : Miracolato. Ma anche eroe. Nell?esplosione avvenuta l?altro ieri sull?A14, causata dall?impatto tra un?autocisterna e un camion che trasportavano liquidi infiammabili,...