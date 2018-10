Samsung è già al lavoro per rendere DeX wireless

Tutto sulle 3 fotocamere del Samsung Galaxy S10 già il 2 ottobre? Differenze con il Galaxy S9 : L'aspetto forse più chiacchierato del prossimo Samsung Galaxy S10 è senz'altro il suo sistema fotocamera. Il top di gamma previsto ad inizio 2018, per molti, doveva essere il primo smartphone in assoluto del produttore con 3 sensori principali. Il primato è stato già conquistato però dal Galaxy A7 fresco di presentazione ma non c'è dubbio sul fatto che la futura ammiraglia farà davvero la differenza per scatti perfetti. Come sottolinea anche ...

Già scaricabile la Samsung Experience 10 su qualsiasi Samsung Galaxy con Oreo - guida APK launcher : I patiti delle novità ne saranno contenti: la Samsung Experience 10 è già disponibile per tutti i Samsung Galaxy con Android Oreo a bordo. Stiamo parlando del launcher della nuova interfaccia personalizzata che sebbene non sia stato pubblicato dallo stesso produttore Samsung, è ora alla portata di tutti grazie al lavoro instancabile degli esperti della community XDA-Developers. Proprio gli sviluppatori XDA-Developers, nei giorni scorsi, erano ...

Provate il Launcher della Samsung Experience 10 - già disponibile al download : Il Launcher della Samsung Experience 10, basata su Android 9 Pie, visto nei giorni scorsi è già disponibile al download sotto forma di APK per tutti gli smartphone Samsung al cui interno c'è una versione di Android pari o superiore alla 8.0 Oreo. L'articolo Provate il Launcher della Samsung Experience 10, già disponibile al download proviene da TuttoAndroid.

Galaxy A7 2018 : Samsung porta la tecnologia tripla camera nella fascia media? : Secondo recenti immagini dal vivo e alcune immagini render il prossimo Galaxy A7 2018 potrebbe essere il primo smartphone Samsung con tripla fotocamera posteriore.Sul web sono state diffuse alcune immagini (dal vivo e render) del presunto primo smartphone Samsung che utilizzerà la tecnologia con tripla fotocamera posteriore.Stiamo parlando del Galaxy A7 2018, un dispositivo che dovrebbe essere annunciato entro la fine dell’anno molto ...

Samsung si prepara a cambiare strategia e a puntare sulla gamma Galaxy A : Con il lancio del Samsung Galaxy A9 Pro il produttore coreano darà il via ad una nuova strategia per gli smartphone di fascia media e bassa L'articolo Samsung si prepara a cambiare strategia e a puntare sulla gamma Galaxy A proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe presentare un Galaxy con quattro fotocamere posteriori per fronteggiare Google Pixel 3 : Samsung sembra essere pronta a presentare un Galaxy con quattro fotocamere sul retro, fronteggiando i Google Pixel 3 e anticipando i Mate 20. L'articolo Samsung potrebbe presentare un Galaxy con quattro fotocamere posteriori per fronteggiare Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Già si parla del Samsung Galaxy Note 10 : primissimi rumors all’orizzonte : Oggi vogliamo parlarvi del Samsung Galaxy Note 10, o per la verità ci vediamo costretti a farlo vista la divulgazione dei primi rumors che lo riguardano. Il phablet di prossima generazione è distante anni luce da noi, visto che il Note 9, l'ultimo annunciato, ha praticamente un mese di vita. La fonte coreana 'TheBell' ha diffuso queste primissime indiscrezioni, affermando che lo sviluppo del dispositivo è appena partito. Siamo ancora ad una ...

Telenovela Bixby in italiano sui Samsung Galaxy : altro indizio incoraggiante il 7 settembre : In ambito smartphone due indizi non fanno una prova, ma di sicuro quanto trapelato di recente per alcuni Samsung Galaxy in commercio nel nostro Paese è quantomeno incoraggiante, almeno per quanto concerne coloro che si ritrovano in possesso di uno smartphone compatibile con Bixby e che, allo stesso tempo, sognano di utilizzare l'assistente vocale in italiano. Presentato in occasione della prima apparizione pubblica del Samsung Galaxy S8 un anno ...

Una scheggia il Samsung Galaxy S10 con modello 5G ma in edizione limitata? : Le aspettative relative al Samsung Galaxy S10 sono copiose: l'ammiraglia 2019 sarà probabilmente quella della svolta che decreterà ancora il predominio del produttore nella produzione di smartphone o sancirà piuttosto il sorpasso di Huawei nel mercato della telefonia mobile. I progettisti stanno di certo lavorando sodo per garantire feature esclusive e uniche per la prossima ammiraglia in questi mesi: tra queste, secondo un nuovo rapporto ...

Lo smartphone pieghevole di Samsung in arrivo già a Novembre? Galaxy X : Febbre da Galaxy X di Samsung: Beh lo smartphone pieghevole potrebbe essere vicinissimo con presentazione già a novembre Lo smartphone pieghevole di Samsung in arrivo già a Novembre? Galaxy X Il 2019 sarà l’anno degli smartphone pieghevoli, che almeno inizialmente debutteranno sul mercato ed avranno un design unico anche se non perfezionato al massimo. Samsung è […]

Aumenta l'attesa per lo smartphone pieghevole di Samsung - ma se lo avessimo già avuto sotto il naso 5 anni fa? : Il mondo della tecnologia attende il primo smartphone pieghevole di Samsung come un vero messia, capace in un colpo solo di risolvere uno stallo che da anni attanaglia l'intero settore degli smartphone. ...

Già disponibili i dettagli per i Samsung Galaxy sull’aggiornamento di settembre da oggi : A partire da oggi 5 settembre è possibile prendere in esame i primi dettagli riguardanti l'aggiornamento che diversi Samsung Galaxy potranno ottenere durante il mese appena iniziato. Come sempre avviene in queste circostanze, infatti, il produttore coreano ha svelato in anticipo rispetto ai competitor le proprie mosse sotto questo punto di vista, dicendoci in sostanza quale sarà la ragion d'essere dei prossimi upgrade non solo per la linea "S", ...

Android 9 Pie sembra essere già in fase di test su Samsung Galaxy S9 : Samsung starebbe già testando l'aggiornamento a Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9, secondo quanto riporta un recente avvistamento su GFXBench. L'articolo Android 9 Pie sembra essere già in fase di test su Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.