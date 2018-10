Samsung annuncia le patch di ottobre | un breve punto sugli smartphone che le riceveranno

Vodafone annuncia la rateizzazione di Samsung Galaxy Note 9 assieme a quella per alcuni smartphone Xiaomi - Huawei e Wiko : Vodafone ha da poco confermato l’arrivo di diversi nuovi smartphone nel suo listino “Telefono Facile”. Molti di questi, collocati in svariate fasce di […] L'articolo Vodafone annuncia la rateizzazione di Samsung Galaxy Note 9 assieme a quella per alcuni smartphone Xiaomi , Huawei e Wiko proviene da TuttoAndroid.

Un passo avanti per tutti i Samsung Galaxy che verranno : primo modem 5G annunciato oggi 15 agosto : Un vero primato in arrivo per i Samsung Galaxy di prossimo lancio con il nuovo modem Exynos 5100, il primo in assoluto a supportare il 5G. L'annuncio della nuova preziosa componente è giunto direttamente dal sito ufficiale Samsung oggi 15 agosto e lascia presagire un futuro più che roseo per i device del produttore. Come sottolineato, il modem Exynos 5100 è il primo modem 5G ad essere conforme agli standard 3GPP (ossia 3rd Generation ...