Sampdoria-Spal | 2-1 Decide Defrel | Tweet

Sampdoria-Spal 2-1 - Linetty : “Gol difficile ma cross di Defrel perfetto” : Sampdoria-Spal 2-1 – Se la Sampdoria è solo barcollata e non crollata, molto è grazie a Karol Linetty. Il centrocampista polacco ha infatti segnato il gol del pareggio appena 4 minuti dopo la rete del vantaggio Spal firmato Paloschi. Un pari che ha dato nuova linfa e molta fiducia nei propri mezzi agli uomini di […] L'articolo Sampdoria-Spal 2-1, Linetty: “Gol difficile ma cross di Defrel perfetto” proviene da Serie A ...

Sampdoria-Spal - Defrel : “Qui ho la fiducia di tutti. La caviglia? Niente di grave” : È della Sampdoria il “Monday Night” della settimana giornata di Serie A. Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’, il match-winner Gregoire Defrel ha espresso tutta la propria soddisfazione per la vittoria ottenuta contro la Spal: “Sono molto contento. Mi sento bene e riesco a dare tanto a questa squadra grazie al lavoro dei miei compagni […] L'articolo Sampdoria-Spal, Defrel: “Qui ho la fiducia di ...

Sampdoria-Spal 2-1 - Giampaolo : “Quagliarella in Nazionale - perché no?” : Sampdoria-Spal 2-1, LE PAROLE DEI TECNICI – Vittoria in rimonta ottenuta dalla Sampdoria sulla Spal. Blucerchiati che dunque hanno dimostrato un grande carattere riuscendo a ribaltare un match che sembrava aver preso una piega davvero complicata. Marco Giampaolo, allenatore della squadra ligure, ha dunque espresso soddisfazione ai microfoni di “Sky Sport”: “Oggi contava trovare la […] L'articolo Sampdoria-Spal 2-1, ...

Sampdoria-Spal - Giampaolo : “Abbiamo sofferto - ma sono contento. Quagliarella? Devo gestirlo” : Una vittoria sofferta, ottenuta rimontando la Spal, ha regalato i tre punti alla Samp dopo 2 punti nelle ultime tre partite. Giampaolo, a margine della gara, ha detto di essere nel complesso soddisfatto della prestazione dei suoi: “Potevamo gestirla meglio, ma sono molto contento perché abbiamo disputato tante partite nelle ultime settimane. Abbiamo dovuto soffrire; bene la solidità difensiva con l’aiuto dei ...

Serie A - Sampdoria-SPAL 2-1 : vittoria in rimonta dei blucerchiati con le reti di Linetty e Defrel : La Sampdoria batte 2-1 la SPAL nel posticipo della settima giornata della Serie A. I blucerchiati, dopo aver subito il gol di Paloschi in apertura, riescono a ribaltare il risultato con le reti di Linetty e Defrel e tornare al successo dopo tre partite. Sampdoria che sale così a quota 11 punti in classifica, mentre la SPAL rimane ferma a 9, subendo la terza sconfitta consecutiva. Meglio i padroni di casa in avvio di partita, con l’occasione per ...

