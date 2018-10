Sampdoria | Giampaolo “pungente” | bacchettati Quagliarella e Jankto

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Quagliarella in Nazionale? Non mi sorprenderebbe» : Cronaca Numeri e statistiche Sampdoria Giampaolo spal Tutte le notizie di Sampdoria Per approfondire

Sampdoria-Spal 2-1 - Giampaolo : “Quagliarella in Nazionale - perché no?” : Sampdoria-Spal 2-1, LE PAROLE DEI TECNICI – Vittoria in rimonta ottenuta dalla Sampdoria sulla Spal. Blucerchiati che dunque hanno dimostrato un grande carattere riuscendo a ribaltare un match che sembrava aver preso una piega davvero complicata. Marco Giampaolo, allenatore della squadra ligure, ha dunque espresso soddisfazione ai microfoni di “Sky Sport”: “Oggi contava trovare la […] L'articolo Sampdoria-Spal 2-1, ...

Sampdoria-Spal - Giampaolo : “Abbiamo sofferto - ma sono contento. Quagliarella? Devo gestirlo” : Una vittoria sofferta, ottenuta rimontando la Spal, ha regalato i tre punti alla Samp dopo 2 punti nelle ultime tre partite. Giampaolo, a margine della gara, ha detto di essere nel complesso soddisfatto della prestazione dei suoi: “Potevamo gestirla meglio, ma sono molto contento perché abbiamo disputato tante partite nelle ultime settimane. Abbiamo dovuto soffrire; bene la solidità difensiva con l’aiuto dei ...

Sampdoria - il ds Osti : 'Defrel ideale per Giampaolo - alla Roma è andato male perché...' : Carlo Osti , direttore sportivo della Sampdoria , parla a Sky Sport prima della sfida con la Spal: 'Penso che sia presto per dare interpretazione ai numeri. In questo momento segniamo poco, ma abbiamo dei grandissimi attaccanti e non penso che possa ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Spal? Sarà una gara difficile» : GENOVA - "Incontriamo una squadra che ci precede in classifica. Anche se le gare fino a qui sono state poche, va detto che sono avanti di un punto e hanno iniziato bene, malgrado le ultime due ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Rivaluto il ciclo di ferro. Su Caprari e Saponara...' : Non e' la fine del mondo, se l'organico e' buono: ho rivalutato un po' questa cosa'. Sui singoli: 'Caprari si e' allenato con noi, e' disponibile e verra' convocato. Saponara e' in fase di recupero, ...

Sampdoria - Giampaolo : “Dobbiamo recuperare le energie fisiche e mentali dopo la recente delusione” : Sampdoria, Marco Giampaolo ha parlato oggi in conferenza stampa dopo la cocente sconfitta casalinga contro l’Inter “Dovremo essere cinici, determinati, ambiziosi e cattivi. Se faremo una buona gara, stando nella partita, allora porteremo a casa il risultato“. Così l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, alla vigilia del match contro il Cagliari. “In casa ti assaltano, imprimono alta intensità ...

Sampdoria - Giampaolo : “a Cagliari con cattiveria” : “Voglio una Sampdoria cinica, determinata, ambiziosa e cattiva”. Marco Giampaolo inquadra così la trasferta di Cagliari. L’allenatore dei blucerchiati prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: “Dobbiamo recuperare le energie fisiche e mentali, la delusione della sconfitta contro l’Inter deve essere circoscritta a un periodo brevissimo. Bisogna resettare e ripartire. Prendiamo gli aspetti positivi: ce la siamo ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Cinici e determinati contro il Cagliari» : GENOVA - " Bisogna resettare e ripartire. Prendiamo gli aspetti positivi: ce la siamo giocata alla pari con una grande squadra. Così si cresce e si migliorare " . Il tecnico della Sampdoria , Marco ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Cagliari temibile - ma siamo pronti» : GENOVA - "Dobbiamo recuperare le energie fisiche e mentali, la delusione della sconfitta deve essere circoscritta ad un periodo brevissimo" . Il tecnico della Sampdoria , Marco Giampaolo , volta ...

Cagliari-Sampdoria - quote e probabili formazioni : rebus in attacco per Maran e Giampaolo : Cagliari-Sampdoria si giochera' alla Sardegna Arena mercoledì alle 21 e sara' valida per la sesta giornata di serie A, [VIDEO]primo turno infrasettimanale della stagione. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta, i sardi contro il Parma 2-0, i blucerchiati contro l’Inter nell’infuocato finale che ha visto Brozovic punire i genovesi quando tutto sembrava portare ad un pareggio con equa divisione della posta in palio. A dirigere la sfida ...

Sampdoria-Inter - il commento di Giampaolo dopo la sconfitta in extremis : “fatico a digerire questa partita” : Marco Giampaolo commenta nel post partita il match tra la sua Sampdoria e l’Inter: l’allenatore dei blucerchiati amareggiato per la sconfitta giunta in extremis Il gol al 94° di Marcelo Brozovic ha regalato tanta gioia all’Inter e tanta amarezza alla Sampdoria. Marco Giampaolo, allenatore dei blucerchiati, nel post partita ha commentato la sconfitta rimediata per mano dei nerazzurri di Spalletti. LaPresse/Valerio ...