Salvini su Juncker | fa salire spread | chiederemo i danni

Matteo Salvini e il complotto finanziario : 'Spread e Borsa - pronti a chiedere i danni a Juncker' : 'Le parole e le minacce di Juncker e di altri burocrati europei continuano a far salire lo spread, con l'obiettivo di attaccare il governo e l'economia italiane? Siamo pronti a chiedere i danni a chi ...

Roma, 2 ott., askanews, - "Le parole e le minacce di Juncker e di altri burocrati europei continuano a far salire lo spread, con l'obiettivo di attaccare il governo e l'economia italiani? Siamo pronti a chiedere i danni a chi vuole il male dell'Italia". Lo dice il ministro dell'Interno e vice premier, Matteo Salvini. 2 ottobre 2018

Tria rassicura l'Ue - ma Juncker : saremo rigidi o l'euro rischia | Salvini : nessuno si beve le sue minacce | Conte : dialogo senza pregiudizi : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

TRIA RIENTRA A ROMA : “EURO NON A RISCHIO”/ Juncker cita la Grecia - Salvini e Di Maio : “Non ci fa paura” : Manovra, TRIA “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “Deficit al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Caos Eurogruppo, bocciato il Def(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 23:55:00 GMT)

Salvini contro Juncker : "Italia è Paese sovrano" : Jean Claude Juncker attacca, Matteo Salvini risponde e non le manda a dire."Basta minacce e insulti dall'Europa, l'Italia è un Paese sovrano", ha detto senza mezze parole il vicepremier e leader della Lega, "In Italia nessuno si beve le minacce di Juncker, che ora associa il nostro Paese alla Grecia. Vogliamo lavorare per rispondere ai bisogni dei nostri cittadini. I diritti al lavoro, alla sicurezza e alla salute sono priorità del governo e ...

Juncker : "Se non siamo rigidi - euro a rischio". Salvini : "Siamo un Paese sovrano - no alle minacce" : E proprio per lavorare ai dettagli di un testo e delle nuove stime, che ancora non sono note, il ministro dell'economia Giovanni Tria anticipa il rientro a Roma, saltando la riunione dell'Ecofin. Ma ...

UE Juncker è scontro con l’Italia : “Saremo molto rigidi”. Salvini tuona! : E’ scontro totale tra l’Italia e l’Unione Europea, Juncker contro Salvini “Se l’Italia vuole un trattamento particolare supplementare, questo vorrebbe dire la fine dell’euro. Bisogna essere molto rigidi”. Lo ha detto il presidente della Commissione Ue in un intervento in Germania, citato dai media internazionali, tra cui Le Figaro e il New York Times. “L’Italia si allontana dagli obiettivi di ...

Nuovo scontro Salvini-Juncker : Roma, 1 ott. , AdnKronos, - "Dice che l'Italia rischia di essere una nuova Grecia? Qui nessuno si beve le sue minacce". Si riaccende lo scontro Salvini-Juncker, dopo i commenti del presidente della ...

Juncker : "Rigidi con l'Italia o euro a rischio"<br> Salvini : "Basta minacce e insulti" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria è tornato in anticipo dal Lussemburgo per ultimare la nota al Def che fa tanto discutere. Oggi ha cercato di rassicurare l'europa, ma, stando a quanto detto dal Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, c'è ancora preoccupazione. Durante un intervento in Germania, infatti, Juncker ha etto:"l'Italia si allontana dagli obiettivi di bilancio che abbiamo approvato insieme a livello europeo. ...

Juncker : “Se non siamo rigidi - euro a rischio”. Salvini : “Siamo un Paese sovrano - no alle minacce” : L’Italia non era sull’agenda dell’eurogruppo, ma quel deficit portato al 2,4% a dispetto di tutti gli impegni presi, l’ha resa protagonista della riunione in Lussemburgo. Ed ha spinto il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker ad una durissima uscita: «Se l’Italia vuole un trattamento particolare supplementare, questo vorrebbe dire la f...

Tria torna a Roma - l'allarme di Juncker : «Rigidi o euro a rischio». Salvini replica : «Basta insulti» : «Ci sono regole e sono uguali per tutti perché i nostri futuri» di Paesi dell'eurozona «sono legati», ha replicato il ministro dell'economia Bruno Le Maire rispondendo a una domanda sull'Italia. In ...

