Salvini spietato contro Juncker | ' Parlo con persone sobrie'

La Boldrini sfrutta la Diciotti : "Salvini spietato con i deboli" : Intorno alle diciotto - sembra quasi un gioco di parole - Laura Boldini è salita a bordo della nave Diciotti. E come lei tanti altri della Sinistra "buonista" hanno fatto la loro sfilata.L'ex presidente della Camera dei deputati ha voluto fare la sua comparsata per vedere sì come stavano i 150 migranti a bordo della nave, ma anche - o forse soprattutto - per poter attaccare per l'ennesima volta Matteo Salvini e la sua politica. Infatti, non ...