Salvini | sgomberi? Ci penso io

Ecco il dl Sicurezza di Salvini : stretta su sgomberi e terrorismo : Sono due i decreti che Matteo Salvini la prossima settimana dovrebbe presentare in consiglio dei ministri. Due mosse per far diventare fatti le promesse elettorali del leader leghista. Da una parte il dl Immigrazione, in parte anticipato dal Giornale.it nei giorni scorsi; dall"altro il dl Sicurezza, la cui bozza è stata resa nota oggi da Repubblica.Nel decreto Sicurezza si parla di terrorismo, mafia, infiltrazioni mafiose e occupazione degli ...

Via agli sgomberi di Salvini a Roma Est. Blitz a Tor Cervara : Nella palazzina di via Costa, di proprietà privata, vivono in condizioni igienico sanitarie critiche 150 persone, prevalentemente originari dell'Africa e della Romania Segui su affaritaliani.it

Sgomberi - primo intervento in palazzo occupato a Roma/ Ultime notizie - tensione tra Salvini e Comune : Sgomberi, primo intervento in palazzo occupato a Roma. Ultime notizie, clima di alta tensione tra Matteo Salvini, il Comune e la Regione sulla strada da seguire(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 09:46:00 GMT)

'Il piano sgomberi di Salvini è illegale e farà finire per strada migliaia di famiglie' : Qui si parla solo di ordine pubblico o si pone la questione in termini di assistenzialismo, ma senza una politica abitativa seria non si risolve niente e i costi, sia in termini economici che sociali,...

Sgomberi - al via stretta di Salvini su occupazioni abusive : Il ministro dell'Interno: 'Censimento di immobili con massima rapidità'. Comuni attiveranno specifici interventi 'non negoziabili'. Da mercoledì il taser in 12 città -

Occupazioni abusive addio : Salvini prepara censimento e sgomberi rapidi : Il ministero dell’Interno guidato da Matteo Salvini [VIDEO]ha inviato ai prefetti italiani una circolare firmata dal capo di gabinetto Matteo Piantedosi. La missiva, che porta la data di sabato 1 settembre, ha per oggetto la “occupazione arbitraria di immobili” e gli “indirizzi” da re per facilitare gli sgomberi ed evitarne di nuovi. Secondo il Viminale, infatti, l’occupazione abusiva di immobili rappresenta una delle problematiche più ...

Pistole elettriche alla Polizia e sgomberi forzati : la nuova stretta di Salvini alla sicurezza parte mercoledì : Da mercoledì prossimo, da Milano a Catania e in altre dieci città, alcuni agenti delle forze dell'ordine gireranno anche con una pistola elettrica nella fondina. Dopo qualche mese di formazione, ...

Salvini : sgomberi di immobili occupati e via al taser : La pistola a impulsi elettrici che non uccide ma blocca i movimenti delle persone colpite, verrà utilizzata in 12 città italiane da mercoledì 5 settembre -

Sgomberi 'facili' - il piano del Viminale. La Raggi frena Salvini : serve umanità : Finora invece aveva prevalso la politica del rinvio. 'Un grande rimpallo di competenze, al limite dello scaricabarile', protesta Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. 'Forse ora si ...

Sgomberi facili - il piano del Viminale. Raggi frena Salvini : serve umanità : È un problema che si trascina da tempo e che rischia di diventare deflgrante: in Italia si stima che ci siano 48mila appartamenti occupati abusivamente (restando alle case popolari). A volte c’è dietro la criminalità, altre volte semplici furbetti. Ora il ministro Matteo Salvini annuncia un’accelerazione degli Sgomberi: «La proprietà privata è un...

Occupazioni - Salvini : "Sgomberi più facili"/ Poteri ai sindaci : verrà cambiata la direttiva Minniti : Occupazioni, Salvini: "Sgomberi più facili". Il ministro dell'Interno al lavoro per cambiare la direttiva di Marco Minniti, verranno dati più Poteri ai sindaci(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 14:47:00 GMT)

Occupazioni - il piano Salvini : "Adesso sgomberi più facili" : ... 'perfezionate, cambiate e migliorate' in modo da produrre una più 'rigorosa politica degli sgomberi , utile anche a ridurre il numero delle situazioni risalenti nel tempo'. 'Ben 92 stabili ...

'Sgomberi più facili' - la svolta di Salvini sulle occupazioni : ROMA L'input dato agli uffici è stato chiaro: va rivista e superata la circolare Minniti dello scorso 1° settembre sulle occupazioni. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini vuole cambiare la ...

Sgomberi più facili - svolta di Salvini sulle occupazioni : poteri ai sindaci : L?input dato agli uffici è stato chiaro: va rivista e superata la circolare Minniti dello scorso 1° settembre sulle occupazioni. Il ministro dell?Interno Matteo Salvini vuole...