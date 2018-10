Manovra - Salvini : Juncker? Parlo con persone sobrie : Roma, 2 ott., askanews, - 'Parlo con persone sobrie che non fanno paragoni che non stanno nè in cielo nè in terra'. Con queste parole il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha ...

Salvini : “Juncker? Parlo solo con persone sobrie. Qualcuno a Bruxelles straparla per comprare le nostre aziende sottocosto” : In collegamento con Tagadà (La7) il vicepremier Matteo Salvini interviene a gamba tesa sui temi di attualità: “L’Europa è una grande famiglia, l’Italia deve rispettare i patti dicono da Ecofin – dice -. Se siamo una grande famiglia non ci sono figli di serie A e serie B. Qualcuno a Bruxelles straparla per comprare sottocosto le nostre aziende usando lo spread e i mercati per intimorire Qualcuno ha trovato il Governo e il ...

Def - Matteo Salvini : “Polemiche con Juncker? Straparla - Io parlo solo con persone sobrie” : Continua il botta e risposta tra Jean Claude Juncker e il ministro degli Interni Matteo Salvini. Il vicepremier leghista attacca: "Se qualcuno Straparla perché rimpiange un'Italia precaria e impaurita, magari per poter comprare sotto costo le aziende che sono rimaste in questo Paese usando spread e mercati per intimorire qualcuno, ha trovato il ministro sbagliato ed il Governo sbagliato".Continua a leggere

Manovra - Salvini attacca Juncker : “Parlo solo con le persone sobrie” : “Parlo solo con persone sobrie che non fanno paragoni che non stanno né in cielo né in terra”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intercettato dal programma tv Tagadà di La7 a Napoli per il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza riferendosi a Jean-Claude Juncker, il presidente della Commissione Ue che ieri durante un discorso a Friburgo, in Germania, aveva detto: “Non vorrei che, dopo essere stati in ...

Manovra : Salvini - Juncker? Parlo con persone sobrie : "Parlo con persone sobrie, che non fanno paragoni che non stanno ne' in cielo ne' in terra". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto alla cronista di 'Tagada'' di La7 che gli chiedeva di commentare le dichiarazioni di "chi nella Commissione europea ha paragonato l'Italia alla Grecia", come fatto dal presidente della commissione, Jean Claude Juncker.

Spread - Salvini contro Juncker : "Parlo con persone sobrie..." : Jean-Claude Juncker da una parte, Matteo Salvini dall'altra. Lo scontro è durissimo. All'Eurogruppo di ieri, mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria rassicurava i vertici di Bruxelles sulla tenuta economica della manovra col rapporto deficit/pil al 2,4%, il presidente della Commissione Ue tirava bordate contro l'Italia paragonandola alla Grecia e aprendo così una nuova corsa all'insù dello Spread. "Le parole e le minacce di Juncker e di ...