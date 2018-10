SALVINI CONTRO JUNCKER | PARLO SOLO CON PERSONE SOBRIE Di Maio | è

SALVINI spietato contro Juncker : 'Parlo con persone sobrie' : 'Parlo solo con persone sobrie che non fanno paragoni che non stanno né in cielo né in terra'. Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intercettato dal programma tv 'Tagadà' di La7. 'Se ...

SALVINI attacca - la difesa di Saviano e Gassmann : in Rete la sfida dei pro e contro Riace La videointervista al sindaco : Il ministro dell'Interno commenta il provvedimento della Guardia di finanza in Calabria. Sui social cresce un fronte a sostegno del primo cittadino

Spread - SALVINI CONTRO Juncker : "Parlo con persone sobrie..." : Jean-Claude Juncker da una parte, Matteo Salvini dall'altra. Lo scontro è durissimo. All'Eurogruppo di ieri, mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria rassicurava i vertici di Bruxelles sulla tenuta economica della manovra col rapporto deficit/pil al 2,4%, il presidente della Commissione Ue tirava bordate contro l'Italia paragonandola alla Grecia e aprendo così una nuova corsa all'insù dello Spread. "Le parole e le minacce di Juncker e di ...

Sindaco di Riace arrestato - SALVINI CONTRO Saviano che parla di 'disobbedienza civile'. M5S contro il 'modello' : ... 'Riace non era un modello, è finita l'era del business dell'immigrazione', si legge nel titolo del post del sottosegretario all'Interno, nel quale poi aggiunge un attacco alla politica di ...

UE Juncker è scontro con l’Italia : “Saremo molto rigidi”. SALVINI tuona! : E’ scontro totale tra l’Italia e l’Unione Europea, Juncker contro Salvini “Se l’Italia vuole un trattamento particolare supplementare, questo vorrebbe dire la fine dell’euro. Bisogna essere molto rigidi”. Lo ha detto il presidente della Commissione Ue in un intervento in Germania, citato dai media internazionali, tra cui Le Figaro e il New York Times. “L’Italia si allontana dagli obiettivi di ...

Sull'accoglienza nuovo scontro SALVINI-Saviano : L'arresto del sindaco di Riace riaccende le polemiche. Pd solidale. Il ministro dell'Interno se la prende con tutti i 'buonisti' che vorrebbero riempire l'Italia di migranti. Dure le repliche -

Una barca di cartoline a SALVINI CONTRO le morti in mare : Una barca di cartoline, diecimila per l'esattezza, per ricordare a Matteo Salvini il dramma delle morti in mare. È la campagna lanciata lo scorso luglio dai Creative Fighters, e che giungerà al termine domani alle 16:30 con la consegna delle cartoline al palazzo del Viminale, in occasione della giornata internazionale della Memoria e dell'Accoglienza.Dopo aver raccolto oltre 300 cartoline disegnate da designer, illustratori e ...

Riace - il (folle) appello dei Leu : "Arrestate SALVINI per crimini contro l'umanità" : Sono ricominciati gli appelli per vedere Matteo Salvini in manette. A sinistra già è partito il "soccorso rosso" al sindaco di Riace Mimmo Luca, arrestato oggi con l"accusa di favoreggiamento dell"immigrazione clandestina. E mentre i vari Lerner, Rossi Fassina si schierano a fianco del primo cittadino, c"è anche chi chiede una sorta di contrappasso. Invocando gli arresti pure per il ministro dell"Interno.L'appello contro SalviniCommentando ...

