Salvini a Napoli tra selfie e proteste | ' Sradicheremo la camorra'

Napoli - la prima volta di Salvini da ministro : accolto e contestato. De Magistris : “Differenza politica abissale - ma cooperiamo” : La prima visita di Matteo Salvini, a Napoli, in veste di ministro dell’Interno divide la città tra contestatori e sostenitori. In mattinata, prima di presiedere il Comitato per l’ordine e la sicurezza, il vicepresidente del Consiglio si era recato al quartiere Vasto, un quartiere densamente popolato da migranti e teatro nei mesi scorsi di alcuni episodi di violenza e intolleranza. Poi la visita in Prefettura, accolto da circa un centinaio di ...

Salvini contestato a Napoli - il corteo lo esorta ad andare "Via da Napoli" : "Via da Napoli" e "Se ci sono tanti occupati la colpa è dei padroni e non degli immigrati", i manifestanti in corteo che protestano contro la presenza a Napoli di Matteo Salvini esortano il ministro ...

Salvini contestato a Napoli : 'La colpa non è dei padroni - ma degli immigrati' : 'Via da Napoli' e 'Se ci sono tanti occupati la colpa è dei padroni e non degli immigrati'. I manifestanti in corteo che protestano contro la presenza a Napoli di Matteo Salvini esortano il ministro ...

Napoli - Salvini contestato. Il corteo : 'Siamo tutti clandestini' : Matteo Salvini, la Lega e il Movimento 5 Stelle sono stati contestati a Napoli. Dopo una tappa nel quartiere di Vasto dove la situazione è rimasta tranquilla, il ministro dell'Interno è stato accolto ...

Striscioni e carta igienica dedicati a Salvini : la protesta dei centri sociali a Napoli : 'Mai con Salvini' e 'Napoli non si lega' sono gli slogan della protesta organizzata dai centri sociali contro la presenza del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in visita nel capoluogo campano. ...

Salvini a Napoli : "Via la patria potestà ai genitori dei baby camorristi" : La visita tra applausi e proteste. Il ministro dell'Interno promette "il pugno duro" su immigrazione e sicurezza. "In città 100 uomini delle forze dell'ordine in più entro fine anno"

Video : Salvini a Napoli oggi tra selfie e cortei. Quando intonava cori contro i napoletani... : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi è a Napoli per partecipare al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura, dove è arrivato intorno alle 11 di stamattina. Prima, però, ha fatto un giro nel quartiere Vasto, caratterizzato da forti tensioni interetniche tra napoletani e immigrati, ma anche tra immigrati regolari e irregolari. Sono, infatti, gli stessi immigrati in regola a chiedere interventi contro coloro che ...

Napoli - il leader del corteo dei migranti attacca Salvini : Napoli,, askanews, - "Con il decreto di Salvini noi pensiamo che la democrazia italiana sia morta, sia malata. Dov'è scritto nel decreto di Salvini che la legge è fatta per difendere i poveri? Salvini ...

Salvini a Napoli - applausi e selfie con i migranti. Lui : «Commosso» : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è giunto a Napoli, nel quartiere del Vasto, e sta percorrendo a piedi via Firenze, fermandosi a parlare con alcuni cittadini, per poi recarsi...

Napoli - l'odio va in piazza : migranti e antagonisti contro Salvini : Da una parte Matteo Salvini e i leghisti campani, dall"altra immigrati e centri sociali. La visita del ministro dell"Interno al quartiere Vasto a Napoli ha provocato l"immediata reazione dei suoi contestatori. Che si sono incontrati per un presidio, risultato alla fine poco attrattivo.I centri sociali si sono dati appuntamento alla stazione della metropolitana di Toledo. Gli slogan, ormai usurati, sono quelli di sempre. Si va da un classico "Mai ...

