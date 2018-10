Salvini a Napoli | applausi e selfie con i migranti Lui | ' Commosso'

Salvini è a Napoli - passeggiata al Vasto : applausi dai balconi e selfie con gli immigrati : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è giunto a Napoli, nel quartiere del Vasto, e sta percorrendo a piedi via Firenze, fermandosi a parlare con alcuni cittadini, per poi recarsi...

Centri sociali e migranti in piazza a Napoli contro Salvini : Napoli, 2 ott., askanews, - I Centri sociali di Napoli si sono dati appuntamento a Napoli in via Toledo per protestare contro la visita a Napoli del ministro dell'interno Matteo Salvini, vicepremier e ...

Matteo Salvini a Napoli promette ordine. La protesta dei centri sociali : È il giorno di Matteo Salvini in visita a Napoli. "Al di là delle belle parole mi impegno entro la fine e dell'anno a portare cento uomini delle forze dell'ordine a Napoli per controllare via per via, palazzo per palazzo". Ha detto il ministro dell'Interno al termine dell'incontro con il parroco del Rione Vasto a Napoli. "Nel quartiere del Vasto - ha aggiunto Salvini - siamo già scesi da mille a seicento immigrati, ...

Salvini è arrivato a Napoli : applausi dai balconi e selfie con gli immigrati : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è giunto a Napoli, nel quartiere del Vasto, e sta percorrendo a piedi via Firenze, fermandosi a parlare con alcuni cittadini, per poi recarsi...

Salvini a Napoli - rischio incidenti : «Vedrò la gente perbene» : L'appuntamento è per le 11 in Prefettura. Matteo Salvini torna in città, e lo fa per la prima volta nella veste ufficiale di ministro dell'Interno. «Sono orgoglioso...

Salvini e la tappa a Napoli : 'Orgoglioso d'incontrare i napoletani perbene. Centri sociali? Perditempo' : 'Sono orgoglioso di essere a Napoli da ministro. Se qualche perditempo dei Centri sociali intende contestarmi sappia che sarò ben contento di incontrare la stragrande maggioranza dei napoletani: gente ...

Salvini e la tappa a Napoli : 'Orgolgioso d'incontrare napoletani perbene. Centri sociali? Perditempo' : 'Sono orgoglioso di essere a Napoli da ministro. Se qualche perditempo dei Centri sociali intende contestarmi sappia che sarò ben contento di incontrare la stragrande maggioranza dei napoletani: gente ...

Salvini a Napoli - centri sociali in piazza : l'anno scorso il corteo anti-Matteo : Gli esponenti dei centri sociali di Napoli si sono dati appuntamento per un'assemblea domani alle 10.30 a Largo Berlinguer per protestare contro la visita a Napoli del ministro dell'Interno...

Manifesti contro Salvini a Napoli : ANSA, - Napoli, 1 OTT - Cartelli contro il decreto legge Salvini sono stati apposti nella notte e poi rimossi su alcune statue del centro di Napoli dove il ministro, prima volta da quando è nel ...

De Magistris accoglie Salvini a Napoli : 'Mi aspetto fatti - non annunci' : 'Mi aspetto fatti, concretezza, risposte e che non ci sia l'annuncite che il vento autunnale porta via'. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in vista della visita istituzionale del ...

Salvini verso Napoli : "Palazzi occupati? Sgomberare" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha in programma di visitare Napoli nella giornata di domani, 2 ottobre 2018, per partecipare al Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica che si terrà in Prefettura alle 11, riunione che sarà seguita da un incontro con la stampa.Salvini, proprio come accaduto a Bari qualche giorno fa, si concentrerà sul problema dei migranti in città e affronterà anche delle problematiche specifiche di ...

Salvini domani a Napoli : "Più agenti in città" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha in programma di visitare Napoli nella giornata di domani, 2 ottobre 2018, per partecipare al Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica che si terrà in Prefettura alle 11, riunione che sarà seguita da un incontro con la stampa.Salvini, proprio come accaduto a Bari qualche giorno fa, si concentrerà sul problema dei migranti in città e affronterà anche delle problematiche specifiche di ...

De Magistris accoglie Salvini a Napoli : «Mi aspetto fatti - non annunci» : «Mi aspetto fatti, concretezza, risposte e che non ci sia l'annuncite che il vento autunnale porta via». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in vista della visita...

Salvini torna a Napoli : «Più agenti e telecamere per battere la camorra» : ?Domani mattina sarà a Napoli, per partecipare alla riunione del Comitato per l?ordine pubblico e la sicurezza fissato in Prefettura. Matteo Salvini torna nel capoluogo partenopeo...