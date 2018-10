Salvini a Napoli | applausi e selfie con i migranti Lui | «Commosso»

Napoli - l'odio va in piazza : migranti e antagonisti contro Salvini : Da una parte Matteo Salvini e i leghisti campani, dall"altra immigrati e centri sociali. La visita del ministro dell"Interno al quartiere Vasto a Napoli ha provocato l"immediata reazione dei suoi contestatori. Che si sono incontrati per un presidio, risultato alla fine poco attrattivo.I centri sociali si sono dati appuntamento alla stazione della metropolitana di Toledo. Gli slogan, ormai usurati, sono quelli di sempre. Si va da un classico "Mai ...

Salvini A NAPOLI/ Ultime notizie - "La camorra fa schifo - li inseguiremo casa per casa" : SALVINI a NAPOLI, Ultime notizie “Vedrò la gente per bene”, ma in città sono pronte numerose proteste. Il ministro dell'interno atteso questa mattina nel capoluogo campano(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 13:47:00 GMT)

Salvini a Napoli - passeggiata tra applausi e selfie : «I camorristi fanno schifo» : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è giunto a Napoli, nel quartiere del Vasto, e sta percorrendo a piedi via Firenze, fermandosi a parlare con alcuni cittadini, per poi recarsi...

Napoli - migranti in piazza contro Salvini : «Il suo decreto attacca i più deboli» : Il ministro Salvini torna a Napoli e i centri sociali scendono in piazza. Presidiano il Largo Berlinguer con i migranti e gli attivisti che da tempo si battono contro il decreto su immigrazione...

Salvini a Napoli : 100 agenti entro 2018 : 12.39 Cori da stadio per Matteo Salvini impegnato nel Comitato per l'Ordine pubblico e la sicurezza alla Prefettura di Napoli.A intonarli decine di sostenitori. "Mi impegno entro la fine dell'anno a portare 100 uomini delle Forze dell' Ordine a Napoli", ha detto Salvini.Oltre ad Applausi e selfie, anche corteo di Centri sociali e Movimenti contro la visita del ministro dell'Interno. Riferendosi alle "minacce di Juncker e burocrati Ue, che ...

Salvini è a Napoli - passeggiata al Vasto : applausi dai balconi e selfie con gli immigrati : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è giunto a Napoli, nel quartiere del Vasto, e sta percorrendo a piedi via Firenze, fermandosi a parlare con alcuni cittadini, per poi recarsi...

Salvini a Napoli - applausi e selfie con i migranti. Lui : 'Commosso' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è giunto a Napoli, nel quartiere del Vasto, e sta percorrendo a piedi via Firenze, fermandosi a parlare con alcuni cittadini, per poi recarsi nella chiesa del ...

Centri sociali e migranti in piazza a Napoli contro Salvini : Napoli, 2 ott., askanews, - I Centri sociali di Napoli si sono dati appuntamento a Napoli in via Toledo per protestare contro la visita a Napoli del ministro dell'interno Matteo Salvini, vicepremier e ...

Matteo Salvini a Napoli promette ordine. La protesta dei centri sociali : È il giorno di Matteo Salvini in visita a Napoli. "Al di là delle belle parole mi impegno entro la fine e dell'anno a portare cento uomini delle forze dell'ordine a Napoli per controllare via per via, palazzo per palazzo". Ha detto il ministro dell'Interno al termine dell'incontro con il parroco del Rione Vasto a Napoli. "Nel quartiere del Vasto - ha aggiunto Salvini - siamo già scesi da mille a seicento immigrati, ...

Salvini è arrivato a Napoli : applausi dai balconi e selfie con gli immigrati : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è giunto a Napoli, nel quartiere del Vasto, e sta percorrendo a piedi via Firenze, fermandosi a parlare con alcuni cittadini, per poi recarsi...

Salvini a Napoli - rischio incidenti : «Vedrò la gente perbene» : L'appuntamento è per le 11 in Prefettura. Matteo Salvini torna in città, e lo fa per la prima volta nella veste ufficiale di ministro dell'Interno. «Sono orgoglioso...

Salvini e la tappa a Napoli : 'Orgoglioso d'incontrare i napoletani perbene. Centri sociali? Perditempo' : 'Sono orgoglioso di essere a Napoli da ministro. Se qualche perditempo dei Centri sociali intende contestarmi sappia che sarò ben contento di incontrare la stragrande maggioranza dei napoletani: gente ...

Salvini a Napoli - centri sociali in piazza : l'anno scorso il corteo anti-Matteo : Gli esponenti dei centri sociali di Napoli si sono dati appuntamento per un'assemblea domani alle 10.30 a Largo Berlinguer per protestare contro la visita a Napoli del ministro dell'Interno...