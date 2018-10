Salute | omeopatia | tra visite lampo e fake news la medicina perde di vista l’uomo

meteoweb.eu

: Convegno APO (Associazione Pazienti Omeopatici) a Firenze - La Salute dell'intestino. il ruolo dell'OMEOPATIA -… - CeMON_POI : Convegno APO (Associazione Pazienti Omeopatici) a Firenze - La Salute dell'intestino. il ruolo dell'OMEOPATIA -… - cd_tw : @riccardo_fra @IaconaRiccardo @Presa_Diretta @RaiTre @Mov5Stelle @M5S_Camera Già che ci sei, di IA-cona che: 'Studi… - A_E_M_N : RT @OMEOPATIASIMOH: #SportTerapia secondo Omeopatia SIMOH: l’importanza del #TAI #CHI nelle pratiche di #salute -

(Di martedì 2 ottobre 2018) In un mondo sempre più digitale, meccanizzato, iper veloce, dominato dal ‘tutto e subito’, “lastando dil’uomo inteso come individuo nella sua globalità di corpo, mente e spirito”. “E se l’iperspecializzazione è una conquista importante della scienza, rischia di essere pericolosa perché non guarda più all’essere umano nel suo insieme” ma ad un ‘uomo a pezzi’. In questo quadro laomeopatica rappresenta “un neoumanesimo, perché mette al centro l’uomo e non la malattia”, è una‘lenta’ e ‘di racconto’ che non guarda l’orologio, ascolta, osserva e ‘legge’ anche il non detto”. A parlare, in un momento in cui a farla da padrone sonoe dibattiti accesi su temi di, sono Francesco Negro, medico e omeopata, ...