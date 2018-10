Salone Parigi 2018 | Mercedes sorprende con la Classe B

Salone Parigi 2018 : le orientali tra lusso - spazio ed eleganza : Debutto mondiale di Lexus al Salone di Parigi della nuova RC Hybrid che arriverà in Italia per l'inizio del 2019. La nuova RC popone le recenti soluzioni stilistiche introdotte da Lexus oltre ad una ...

DS 3 Crossback - Al Salone di Parigi anche la E-tense - VIDEO : La DS ha scelto l'evento di casa, il Salone di Parigi, per giocare le sue più importanti carte in ottica futura, presentando due novità di prodotto importanti come la DS3 Crossback e la DS7 Crossback E-tense 4x4 e svelando la versione in scala 1:1 della Concept X E-tense. La prima elettrica della DS. La DS3 Crossback è un modello totalmente inedito ed importante per diversi motivi per il Gruppo PSA: non solo ...

Nuova Mercedes Classe B : l’inedita generazione svelata al Salone di Parigi 2018 [FOTO] : l’inedita Classe B è il frutto più recente della Nuova generazione di “Compact Cars” firmate Mercedes La Nuova Classe B valorizza il lato sportivo del monovolume della Stella, grazie ad un design più dinamico rispetto alla precedente generazione che si rispecchia anche in un inedito piacere di guida. Gli interni, ancora più confortevoli, sono all’avanguardia e regalano una sensazione unica di spazio grazie al nuovo design della plancia ...

Salone Auto : Car2go annuncia sbarco a Parigi per l'inizio 2019 : Roma, 2 ott., askanews, - A partire dall'inizio del prossimo anno, Car2go, leader mondiale nel mercato del carsharing a flusso libero, offrirà i propri servizi anche nella capitale francese. Lo ha ...

Hyundai al Salone di Parigi con novità e mobilità green : Non manca la gamma green al salone con le nuove Kona Electric e NEXO, il suv alimentato a idrogeno, che si aggiungono aIONIQ, prima auto di serie al mondo che consente al cliente di scegliere fra tre ...

Bugatti Chiron Divo : anteprima europea al Salone di Parigi 2018 [FOTO LIVE] : Ricordiamo per onor di cronaca che in sede di presentazione tutti i 40 esemplari della Divo sono stati già tutti prenotati ad un costo di 5 milioni di euro cadauno. 'Creata per le curve' Stephan ...

Il Salone di Parigi? Un trionfo di suv ed elettriche. Spazio anche alla tradizione : Quello che si chiedono tutti i cronisti intervenuti al salone di Parigi 2018 è se l’edizione in programma dal 4 al 14 ottobre possa essere l’ultima della celebre rassegna francese. Un quesito d’obbligo vista la moltitudine di defezioni che ha interessato la manifestazione: Volkswagen, Ford, Volvo, Nissan, Opel, Mazda e FCA sono solo alcuni dei big assenti all’appuntamento transalpino. Il perché di questa ritirata dai Saloni tradizionali – che ...

Salone Parigi - atto di forza Bmw" : ... il modello di vertice, la M40i sfrutta il motore a sei cilindri 3000 da 340 CV e un completo equipaggiamento M Sport, con sterzo sportivo, sospensioni adattative freni speciali e differenziale ...

Mercedes - al Salone di Parigi brilla la GLE. Ma ci sono anche le altre… : Mercedes avanti tutta al salone di Parigi. La casa della Stella porta con sè alla kermesse francese una nutrita pattuglia di novità, per tutti i gusti. A cominciare dalla punta di diamante, che vedete nella foto: quella GLE, erede della ML, che ora dispone dell’inedito (per questo modello) sistema mild hybrid a 48 V, che insieme al motore termico sei cilindri porta la potenza complessiva della versione 450 a ben 389 cavalli. Un ibrido ...

Salone di Parigi - Mercedes gioca d'anticipo" : 'Solo nei primi mesi del 2018 - ha dichiarato Britta Seeger, Responsabile Marketing e Vendite di Mercedes-Benz - abbiamo venduto, nel mondo, oltre 540 mila esemplari di suv. Un vero e proprio record, ...

Salone di Parigi - Tutto pronto per il Mondial de l'Auto - VIDEO : Tutto pronto a Parigi per il Mondial de l'Auto, la rassegna biennale che si alterna in autunno con quella di Francoforte. Domani i padiglioni del Paris Expo di place de la Porte Versailles si apriranno per la stampa, mentre dal 4 ottobre il Salone sarà aperto a tutti. Tanti assenti, ma anche tante novità. Pur con un parterre di espositori che vede tante defezioni celebri, la rassegna Parigina è comunque un appuntamento importante che conta ...

50 anni di lusso : Jaguar in corsa verso il Salone di Parigi : In marcia 8 generazioni di Jaguar XJ. Dalla prima serie all'ultima XJ50, passeranno per Goodwood e Le Mans...

Hyundai al Salone di Parigi con i30 Fastback N : Parigi, 1 ott., askanews, - Al Salone di Parigi 2018, Hyundai presenterà i suoi ultimi modelli e iniziative presso lo 'Hyundai Motor Studio Paris', uno spazio espositivo caratterizzato da tre diverse ...

A Parigi parte il Salone dell'auto - la Ferrari lancia la Monza Sp : Parigi, askanews, - Tutto pronto per il motor show di Parigi, con le case automobilistiche francesi in campo da protagoniste. Il salone dell'auto apre al pubblico il 4 ottobre, dopo i due giorni ...