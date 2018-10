Rugby | All Blacks a Roma il 24 novembre | verso il tutto esaurito | festa e cultura per i

Rugby - Giovanni Malagò : “Gli All Blacks una squadra che appartiene a tutti” : L’Italia e Roma ospiteranno “Un mito Mondiale”. Appuntamento fissato al prossimo 24 novembre: allo Stadio Olimpico, nella Capitale, arriveranno gli All Blacks a sfidare la nazionale di Rugby nei Test Match. Davvero entusiasta il presidente del Coni Giovanni Malagò: “Gli All Blacks rappresentano e i valori di un paese, ne sono ambasciatori e ne incarnano anche i simboli più romantici, come la felce sulla loro bandiera. Senza ...

Rugby - test match di prestigio per la Nazionale Italiana : il 24 novembre la sfida all’Olimpico con gli All Blacks : Una sfida di altissimo livello per Parisse e compagni quella contro gli All Blacks, gli azzurri chiamati all’ultima verifica prima del 6 Nazioni 2019 I Campioni del Mondo della Nuova Zelanda tornano sul palcoscenico più prestigioso del Rugby italiano, lo Stadio Olimpico di Roma, per affrontare l’Italia di Conor O’Shea sabato 24 novembre (ore 15, diretta DMAX canale 52) nel Cattolica test match che chiude il trittico autunnale di gare ...

Rugby Championship - gli All Blacks vincono il trofeo : 35-17 all’Argentina : Rugby Championship, gli All Blacks campioni di fronte a 30mila tifosi che hanno provato a spingere l’Argentina a Buenos Aires Gli All Blacks vincono la Rugby Championship battendo 35-17 l’Argentina davanti ai 30mila tifosi presenti allo stadio del Vélez Sarsfield a Buenos Aires. Per i neozelandesi si tratta del quarto successo nella competizione, il secondo consecutivo, nel torneo a 4 che vede la partecipazione anche delle ...

The Rugby Championship 2018 - Argentina-Nuova Zelanda 17-35 : gli All Blacks vincono il torneo con una giornata d’anticipo : La Nuova Zelanda vince con bonus offensivo in Argentina e si porta a casa il The Rugby Championship 2018, il più importante torneo dell’emisfero australe della palla ovale. Gli All Blacks, ai quali sarebbe bastata anche una vittoria da quattro punti contro i Pumas, si impongono per 17-35, marcando cinque mete ed ipotecando il successo già dopo quaranta minuti. Nel primo tempo a sbloccare il risultato sono i sudamericani col piazzato di ...

Rugby – Guinness PRO14 : le Zebre cedono agli Ospreys - i gallesi si impongono con il punteggio di 8-22 : Niente da fare per le Zebre, riusciti a violare il Lanfranchi con il punteggio di 8-22 Due vittorie casalinghe e due ko in trasferta proiettano le Zebre Rugby al quinto posto della Conference A a quota 10 punti, tanti quanti quelli del Munster quarto. Rivali dei bianconeri quest’oggi allo Stadio Lanfranchi di Parma sono gli Ospreys, secondi nello stesso girone a 13 punti, dopo tre successi ed una sconfitta in quest’avvio di ...

Rugby – Cattolica Test Match : Italia vs All Blacks - tribuna Tevere Top sold-out : Italia vs All Blacks, tribuna Tevere top in sold-out Lunedì 1 ottobre la conferenza stampa in programma nella cornice seicentesca del Chiostro del Bramante toglierà ufficialmente il velo al Cattolica Test Match Italia v All Blacks, punta di diamante dell’autunno sportivo capitolino in calendario il 24 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. Intanto, monta l’attesa per la gara che chiuderà la finestra internazionale di novembre ...

Rugby - Bellini si prepara alla sfida contro gli Ospreys : “gara diversa rispetto allo scorso anno” : Il giocatore delle Zebre non vede l’ora di scendere in campo contro gli Ospreys, match valido per la Guinness PRO14 Le Zebre sono al lavoro alla Cittadella del Rugby di Parma da lunedì scorso in preparazione al prossimo impegno ufficiale: la gara di sabato 29 Settembre alle ore 16 allo Stadio Lanfranchi contro i gallesi Ospreys. Al termine dell’allenamento odierno dei bianconeri abbiamo intervistato il centro della franchigia ...

Rugby Frascati Union 1949 : Domenica scorsa la grande festa della palla ovale rosa a Spinoretico : Roma – E’ stato un grande successo il primo torneo “Frascati Seven”, organizzato Domenica scorsa presso il campo di Spinoretico dal Rugby Frascati Union 1949. «Una manifestazione con squadre provenienti da diverse regioni d’Italia che vogliamo portare avanti e allargare nei prossimi anni» dice Maria Cristina Tonna, che avrà la responsabilità tecnica dei vari gruppi “rosa” del sodalizio tuscolano in collaborazione con Daniele ...

Rugby a 7 - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : come ottenere il pass a Cinque Cerchi? La guida completa : Continua l’analisi di OASport attraverso i criteri di qualificazione dei vari sport alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Oggi tocca al Rugby a 7 rappresentato in Giappone dal torneo maschile e da quello femminile. IL NUMERO DI SQUADRE PRESENTI Le compagini che staccheranno il biglietto per i Giochi saranno 24: 12 maschili, 12 femminili. Due posti sono già occupati dalla nazionale giapponese di casa, qualificata di diritto essendo Paese ospitante. come ...

Rugby – Campionato Italiano TOP12 - definiti i posticipi domenicali fino alla sesta giornata di gare : La Commissione Organizzatrice gare della FIR ha comunicato i posticipi domenicali delle gare di TOP12 in programma fino al 3 novembre In considerazione delle gare casalinghe di Benetton Treviso e Zebre Rugby in Guinness Pro14, la Commissione Organizzatrice gare della FIR ha comunicato i posticipi domenicali delle gare di TOP12 in programma fino al 3 novembre (VI turno di gara) precisando, inoltre, che gli incontri della settima e ...

Rugby – Campionato TOP12 : Patarò in testa alla classifica dopo due giornate - Padova segue ad un punto : Tutti i risultati della seconda giornata del Campionato italiano TOP12 Conferme e sorprese. La seconda giornata del TOP12 non risparmia emozioni e lancia in testa alla classifica in solitaria, dopo soli centosessanta minuti, i gialloneri del Patarò Calvisano. I provinciali bresciani piegano 35-10 i Toscana Aeroporti I Medicei, al secondo stop consecutivo, e allungano di una lunghezza in classifica sui campioni in carica dell’Argos Petrarca ...

Rugby – Guinness PRO14 : seconda trasferta per le Zebre - domani i bianconeri in Galles per affrontare i Dragons : La gara di Newport metterà di fronte due formazioni inserite in due gironi diversi che si sfideranno una sola volta in stagione Le Zebre sono pronte per affrontare la seconda trasferta della stagione: nel 4° turno del Guinness PRO14 i bianconeri scenderanno in campo domani sera alle 18.15 italiane in Galles per affrontare i Dragons. La gara di Newport metterà di fronte due formazioni inserite in due gironi diversi che si sfideranno una ...

Rugby - il Benetton in partenza per il Galles : domani la sfida contro gli Ospreys : La gara che andrà in onda su DAZN verrà diretta dall’arbitro scozzese Mike Adamson e dagli assistenti Finlay Brown e Wayne Davies Nel primo pomeriggio di oggi i Leoni di coach Crowley lasceranno Treviso per volare ancora una volta in Galles con destinazione Swansea. Dopo l’ottima prestazione mostrata lo scorso weekend a Llanelli, seppure sia arrivata una sconfitta, i biancoverdi domani alle 19:35 locali (20:35 italiane) affronteranno gli ...

The Rugby Championship 2018 : capolavoro del Sudafrica - battuti gli All Blacks in casa dopo nove anni : Ha del clamoroso ciò che è successo oggi in quel di Wellington nell’incontro di apertura della quarta giornata del Rugby Championship. Il Sudafrica è rinato, dopo le due sconfitte con Argentina e Australia, e lo fa nel modo migliore: gli Springbooks trovano l’impresa dell’anno, battendo i fenomenali All Blacks neozelandesi a domicilio per 36-34. Evento più unico che raro: i Sudafricani non si imponevano contro i numero uno del ...